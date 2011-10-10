Vahide Gördüm jürideki görevinden de ayrıldı

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Jürinin tamamı kadınlardan oluşuyor





Açık hava etkinlikleri iptal edildi



Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Kültür ve Sanat Vakfı (AKSAV) işbirliğinde düzenlenen 48. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, 8 Ekim Cumartesi akşamı “Açılış ve Onur Ödülleri Töreni” ile başladı.Festivalin bu yılki teması 'Ve Kadın Dünyaya Dokundu' olması sebebiyle Müjde Ar'ın başkanlığında sadece kadınlardan oluşturulan, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisinde yer alması beklenen Gördüm, görevinden ayrıldı.Göğüs kanseri olduğu açıklanan ve sevenlerine '6 ay sonra turp gibi olacağım' mesajı gönderen oyuncu Vahide Gördüm'ün, daha önce yapılan açıklamada jürideki görevine devam edeceği açıklanmıştı. Ancak bugün AKSAV tarafından yapılan açıklamada, dizi ve sinema çalışmaları askıya alan oyuncunun jürideki görevine de devam edemeyeceği bildirildi.Tamamı kadınlardan oluşan ve başkanlığını Müjde Ar'ın yaptığı bu özel jüride, Yönetmen Handan İpekçi, oyuncu Bergüzar Korel, yazarlar Ayşe Kulin, Yaşar Seyman, sanat yönetmeni Annie Geelmuyden Pertan, müzisyen ve oyuncu Şevval Sam, sinema eleştirmeni Melis Behlil, gazeteci Çiğdem Anad ve Prof.Dr. Serpil Kırel yer alacak.48. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin bugünkü açık hava etkinlikleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.Altın Portakal Film Festivali kapsamında yer alan açık havada film gösterimleri ve etkinliklerinin tümü ile Manavgat ilçesinde gerçekleştirilecek olan “Kadınlar Tiyatro ile Buluşuyor” gösterisi hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.Festival kapsamında daha önce Konyaaltı Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirileceği duyurulan Bülent Ortaçgil konseri ise Cam Piramit'e alındı.