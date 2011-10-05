Vahide Gördüm: 6 ay sonra turp gibi olacağım

T24 - Bir süre önce göğüs kanseri teşhisi konulan oyuncu Vahide Gördüm, başrol oynadığı 'Adını Feriha Koydum' dizisinden ve çekimleri süren 'Ayhan Hanım' filminden ayrılmak zorunda kalmıştı. Gördüm, hastalık haberlerinin basında yer almasının ardından bir açıklama yaptı ve sevenlerine desteği için teşekkür etti.
İşte Vahide Gördüm'ün açıklaması:
"Evet, göğüs kanseriyim. Tedavi olmaya başladım ve bu süreçte hayatıma devam edeceğim... Bu hastalığa yakalanıp tedavi olamayanların yaşadığı bir ülkedeyiz. Durumu çok da abartmanın gereği yok. Beni seven ve desteğini esirgemeyen herkese ve seyircilerime teşekkür ediyorum. Kimse üzülmesin 6 ay sonra turp gibi olacağım. Vahide Gördüm