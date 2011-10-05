Vahide Gördüm: 6 ay sonra turp gibi olacağım

T24

"Evet, göğüs kanseriyim. Tedavi olmaya başladım ve bu süreçte hayatıma devam edeceğim... Bu hastalığa yakalanıp tedavi olamayanların yaşadığı bir ülkedeyiz. Durumu çok da abartmanın gereği yok. Beni seven ve desteğini esirgemeyen herkese ve seyircilerime teşekkür ediyorum. Kimse üzülmesin 6 ay sonra turp gibi olacağım.