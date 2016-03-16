Vahdet yazarı: Müslüman haram rantlara bulaşmaz; devletin ve belediyelerin bütçelerini hortumlamaz

Vahdet gazetesi yazarı Mehmet Şevket Eygi, Müslümanlara ait olduğunu öne sürdüğü 27 özelliği kaleme aldı. "Müslüman haram gelir elde etmez, haram yemez, haramla zengin olmaz, haram rantlara bulaşmaz; devletin ve belediyelerin bütçelerini hortumlamaz" ifadelerini kullanan Eygi, bu kişilerin israf etmeyeceğini, lükse kaçmayacağını ve aşırım tüketim yapmayacağını savundu.

"Allah katında tek makbul dinin 'İslam' olduğunu" söyleyen Eygi, "Ahlak sistemi olarak İslam, Kur’an, Peygamber ahlakını kabul eder ve bunu hayata uygular. Ümmet olarak Muhammed Ümmetinden razı olur ve bu Ümmet içinde yerini alır; Ümmete zarar verecek, birliği bozacak söz ve davranışlardan, her türlü ırkçılıktan, menfi asabiyetlerden kaçınır" ifadelerini kullandı.

Mehmet Şevket Eygi'nin, "Müslümanın Özellikleri" başlığıyla yayımlanan (16 Mart 2016) yazısı şöyle:

Müslüman (1) Allah’a iman eder, O’na eş, ortak, benzer koşmaz; O’nun kemâl sıfatlarla sıfatlı, noksan sıfatlardan münezzeh olduğuna iman eder, Rab olarak O’ndan razı olur… (2) Allah’ın Resûlü ve habercisi Muhammed Mustafa’ya (Salat ve selam olsun ona) iman, biat ve itaat eder, Nebi ve Seyyid olarak ondan razı olur; onun Dinine ve Sünnetine uyar, onun gösterdiği yoldan gider… (3) Kitap ve düstur olarak, Allah’ın kadim Kelâmı olan Kur’anı kabul eder, ondan razı olur, onun emirlerini yerine getirir, yasaklarından kaçınır, öğütlerini tutar…

(4) Din olarak, Allah katında tek makbul din olarak İslam’ı kabul eder ve ondan razı olur, hayatını İslam’a göre tanzim eder… (5) Allah’ın koyduğu hükümlere uyar, bunlara aykırı hükümleri doğru kabul etmez… (6) Ahlak sistemi olarak İslam, Kur’an, Peygamber ahlakını kabul eder ve bunu hayata uygular… (7) Ümmet olarak Muhammed Ümmetinden razı olur ve bu Ümmet içinde yerini alır; Ümmete zarar verecek, birliği bozacak söz ve davranışlardan, her türlü ırkçılıktan, menfi asabiyetlerden kaçınır… (8) Müslüman âdildir, insaflıdır, her türlü zulümden ve haksızlıktan uzak durur… (9) Müslüman, din kardeşlerinin ve insanların kurdu değil, meleğidir… (10) Müslüman yalan söylemez… (11) Müslüman gıybet ve iftira etmez… (12) Müslüman emanete hıyanet etmez… (13) O kendini beğenmez, gurur ve kibre kapılmaz…

(14) Müslüman, öyle bir insandır ki, düşmanları ve karşıtları bile onun faziletlerini ve meziyetlerini kabul ve tasdik eder ve kendisine güvenirler… (15) Müslüman şehvetine ve nefsine uyup iffetsizlik etmez, zinaya uçkur çözmez; başkalarının analarına, karılarına, kızlarına, bacılarına kötü gözle bakmaz… (16) Müslüman eşittir iyi insan… (17) Müslüman haram gelir elde etmez, haram yemez, haramla zengin olmaz, haram rantlara bulaşmaz; devletin ve belediyelerin bütçelerini hortumlamaz… (18) Müslüman israf etmez, lükse kaçmaz, aşırı tüketim yapmaz, dengeli bir hayat sürer… (19) Müslüman fitne ve fesat çıkartmaz, ıslah için çalışır… (20) Müslüman insanların gizli günahlarını araştırmaz, bunları istemeksizin öğrenecek olursa gizler, örter…

(21) Müslüman, Allah’la ilgili bütün işlerinde, ibadetlerinde ihlaslıdır, riyadan ateşten kaçar gibi kaçar… (22) Müslüman işlerini, ehil kimselerle istişare ederek görür… (23) Müslüman, nefsiyle büyük, küffar ile küçük cihad yapar… (24) Müslüman, zamanın İmam-ı Kebirine biat ve itaat eder… (25) Müslüman, kendini kurtaracak miktarda ilmihalini, dinini öğrenir ve öğrendiği doğru ve kurtarıcı bilgileri hayata uygular… (26) Müslüman beş vakit namaz kılar… (27) Müslüman, dünya vazife ve hizmetlerini yapar olduğu halde âhirete dönüktür ve bütün gücüyle âhiret için hazırlık yapar, azık toplar…