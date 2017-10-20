T24 LogoT24 Logo
Gündem

Vagon üzerinde oynayan çocuk akıma kapılarak ağır yaralandı

Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy İlçesi'nde, oyun oynamak için üzerine çıktığı yük treninin vagonunda, yüksek gerilim hattından geçen akıma kapılan 9 yaşındaki Abdülsamet K

20 Ekim 2017 21:39

Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çerkezköy İlçesi\'nde, oyun oynamak için üzerine çıktığı yük treninin vagonunda, yüksek gerilim hattından geçen akıma kapılan 9 yaşındaki Abdülsamet K., ağır yaralandı.
Olay, Çerkezköy Garı\'nda akşam saatlerinde meydana geldi. Arkadaşları ile oyun oynamak için istasyona giden Abdülsamet K., bir vagonun üzerine çıktı. Abdülsamet K., vagon üzerinde oynarken, yüksek gerilim hattından geçen elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin fark ettiği Abdülsamet K., olay yerine çağrılan ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Acil serviste müdahale edilen ve vücudunda yanıklar oluştuğu belirtilen Abdülsamet K., hayati tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle Çorlu Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Onur KAYAÇERKEZKÖY Tekirdağ DHA TEKİRDAĞAbdülsametOlayGarıArkadaşlarıDevlet HastanesiAcilOlaylaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24