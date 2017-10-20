Vagon üzerinde oynayan çocuk akıma kapılarak ağır yaralandı

Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çerkezköy İlçesi\'nde, oyun oynamak için üzerine çıktığı yük treninin vagonunda, yüksek gerilim hattından geçen akıma kapılan 9 yaşındaki Abdülsamet K., ağır yaralandı.

Olay, Çerkezköy Garı\'nda akşam saatlerinde meydana geldi. Arkadaşları ile oyun oynamak için istasyona giden Abdülsamet K., bir vagonun üzerine çıktı. Abdülsamet K., vagon üzerinde oynarken, yüksek gerilim hattından geçen elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin fark ettiği Abdülsamet K., olay yerine çağrılan ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Acil serviste müdahale edilen ve vücudunda yanıklar oluştuğu belirtilen Abdülsamet K., hayati tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle Çorlu Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.



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