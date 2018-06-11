Vagner Love'ın avukatından yalanlama

Beşiktaş'taki alacakları için icra takibi başlattığı iddia edilen Vagner Love için avukatından açıklama geldi.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Brezilyalı oyuncunun avukatı Diogo Souza, Brezilya'nın Globo Esporte gazetesine yaptığı açıklamada, futbolcunun ailesiyle birlikte Dominik Cumhuriyeti'nde tatil yapan Love'ın Beşiktaş'a karşı FIFA'ya gideceği iddialarının doğru olmadığını ve oyuncusunun 26 Haziran'daki sezon açılışında Türkiye'de olacağını söyledi.

Vagner Love, Siyah-Beyazlı kulübe alacakları ödenmediği gerekçesiyle ihtarname çektirmiş ve bu hareket 'Beşiktaş'ı icraya verdi' şeklinde yansımıştı.