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Spor

Vagner Love Kartal Yuvası'nda !..

Love'in Beşiktaş'a transferinde net gelişme yok, Kartal Yuvası'nda ise yeğeni için alış-veriş yaptı Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) Aytemiz Alanyaspor'un yıldız futbolcusu Vagner Love da transfer döneminde adından sıkça söz ettirdi

23 Ocak 2018 17:36

Love\'in Beşiktaş\'a transferinde net gelişme yok, Kartal Yuvası\'nda ise yeğeni için alış-veriş yaptı

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)

Aytemiz Alanyaspor\'un yıldız futbolcusu Vagner Love da transfer döneminde adından sıkça söz ettirdi. Süper Lig\'de 2016-2017 futbol sezonunda Aytemiz Alanyaspor\'a bonservissiz olarak transfer olan Love çıktığı ilk 7 maçta gol atamamasına rağmen 23 gol atarak sezonu \'Gol Kralı\' unvanıyla kapadı. Ağustos ayında kulüple tekrar masaya oturarak sözleşmesini 2020 yılına kadar uzatan golcü futbolcu bu sezon ise 16 maçta 11 gol kaydetti. 
Basına açıklama yapmayacağını açıklayan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise daha önce bir televizyon kanalının canlı yayınına bağlanarak Fikret Orman\'ın kendisinden Love\'u istediğini söylemişti. Çavuşoğlu, \"Biz tabii ki Vagner\'i vermeyi düşünmüyoruz. Devre arasında onun gibi bir futbolcuyu nasıl alacağız? Ona ihtiyacımız var. Vermeyi düşünmüyoruz ama Vagner de büyük bir takıma gitmek isteyebilir. Şu anda net bir gelişme yok\" diye konuştu.
BEŞİKTAŞ KANADI ISRARLI
Aytemiz Alanyaspor kanadında bu gelişmeler yaşanırken, Beşiktaş cephesi ise golcü transferinde kararlı ve ilk tercihleri Vagner Love. Şenol Güneş, Negredo\'ya iyi bir alterdnatif isterken, Beşiktaşlı yöneticilerin Alanya\'ya giderek masaya oturacakları iddia edildi. 
VAGNER LOVE İDMANDA VE KARTAL YUVASI\'NDA
Bu arada Alanya Kartal Yuvası\'nda alış-veriş yaptığı resimlerle ortaya çıkan Love\'un yeğeni için Beşiktaş ürünleri satın aldığı bildirildi. Brezilyalı oyuncunun A.Alanyaspor ile idmanlara çıktığı ve transfer gelişmelerinin sonucunu beklemeden kendisini maçlara hazırladığı da belirtildi.

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