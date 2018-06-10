Vagner Love, Beşiktaş'ı icraya verdi!

Beşiktaş'in devre arası transferinde Aytemiz Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Vagner Love, yaklaşık 700 bin Euro'yu bulan alacaklarını gerekçe göstererek siyah beyazlılara ihtar çekti.

Siyah-Beyazlılar’la 2 yıllık daha anlaşması bulunan ve yıllık 2 milyon Euro ücret alan 33 yaşındaki futbolcu, geçen sezondan kalma 700 bin Euro’luk alacağı için kulübü icraya verdi.



Büyük umutlarla transfer edilen Love, 5 aylık süreçte beklenilen performansı sergileyemedi ve 13 maçta 4 gol kaydetti. Deneyimli golcüyle Brezilya'nin Flamengo ve Palmeiras kulüpler ilgileniyor.