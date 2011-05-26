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Yaşam

Vadofone'dan filtre açıklaması

Vadofone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Serpil Timuray’ın internet yasakları konusundaki sözleri yanlış yorumlanınca kurumdan “yasaklardan yana değiliz” açıklaması geld

26 Mayıs 2011 03:00

T24- Vadofone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Serpil Timuray’ın internet yasakları konusundaki sözleri yanlış yorumlanınca kurumdan “yasaklardan yana değiliz” açıklaması geldi.

 

Vadofone’un bugün düzenlenen 5. yıl basın toplantısında Türkiye İcra Kurulu Başkanı Serpil Timuray’ın “çocukların zararlı içeriklerden korunmasına ilişkin sözleri” haber kaynaklarınca “internet sansürüne destek” olarak yorumlanınca kurumdan yeni bir açıklama yapıldı.

 

Vadofone’dan yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi:

Serpil Timuray’ın ifade ettiği Vodafone Türkiye kurumsal görüşü şöyledir:

“İnternetteki zararlı içerikten çocukların korunması hassas bir konu olmakla birlikte, internete yönelik herhangi bir yasal düzenlemenin doğru bir içerikle hayata geçirilmesi icin konunun tüm muhataplarının mutabakatıyla hareket edilmesi gerekmektedir. Bu konuda şirketimize herhangi bir başvuru olursa bu konuda görüşlerimizi aktarmaya hazırız. Net bir ifadeyle altını çizeriz ki, yasaklardan yana değiliz. Aksine özgür iletişimden yanayız, ancak  bunun ötesinde tüm operatörlerin olduğu gibi bizim de mevzuata uygun hareket etme yükümlülüğümüz bulunmaktadır.”

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