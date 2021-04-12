8 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik 'Vadi' operasyonunda 107 kişi adliyeye sevk edildi

Ankara merkezli 8 ilde, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 'Vadi' operasyonunda gözaltına alınan 107 kişi adliyeye sevk edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan 131 kişilik çeteyi takibe aldı. Yaklaşık 8 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından geçen Ankara merkezli 8 ilde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. 'Vadi' operasyonunda 107 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde, tabanca ve tüfek ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu ticaretinden elde edilen 157 bin 720 TL, 1525 dolar, 335 euro ve 1 sahte kimliğe el konuldu. Ankara emniyetinde ifadeleri tamamlanan aralarında kadınların da bulunduğu 107 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor. (DHA)