-''Vadeli kurban'' ilgi görmedi İZMİR (A.A) - 04.11.2011 - Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında (VOB) işleme giren canlı hayvan vadeli kontrata ilgi beklenenin altında oldu. 3 Ekim'de işleme giren kontratta bir ayda sadece iki işlem gerçekleşti. Kurbanlık büyükbaş hayvan piyasasındaki fiyat dengesizliğine karşı alıcı ve satıcıyı korumak amacıyla Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası tarafından geliştirilen ve İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) ile birlikte kurulan sistemle uygulamaya konulan fiziki teslimatlı Kurban Bayramı vadeli canlı hayvan kontratı, sektörden yeteri kadar ilgi görmedi. VOB Genel Müdürü Çetin Ali Dönmez, kontratın piyasaların ihtiyaç duyduğu bir ürün olduğunu ancak çok fazla tanınmaması nedeniyle yeteri kadar ilgi görmediğini söyledi. Dönmez, ''Bu konuda basında çıkan haberlere rağmen hayvan alım satımıyla uğraşan kesimlerin kontrat hakkında bilgisi olmadığını öğrendik. Üretici ayağında daha fazla tanıtım yapmamız gerekiyor. Ancak bu ürünü etkin biçimde kullanmasını beklediğimiz Et Balık Kurumu, THK gibi kurumlardan da ilgi göremedik'' dedi. Kontratın büyükbaş hayvan fiyatındaki artış ya da düşüşlere karşı alıcı ve satıcıyı korumayı amaçladığını ifade eden Dönmez, İstanbul'da hayvan fiyatlarındaki düşüşten şikayet eden kurbanlık satıcılarının yol kapatma eylemi yaptığına dikkat çekerek, şunları kaydetti: ''VOB kullanılsaydı kurbanlık satıcılarının İstanbul'da yol kapatma eylemi yapmasına gerek kalmazdı. Hayvanlarını VOB üzerinden satan üretici sadece fiziki teslimat için İstanbul'a gelirdi. Üretici kendisini fiyat düşüşüne karşı korumuş olurdu. Üstelik hayvanların fiziki teslimat merkezi de eylemlerin gerçekleştiği Anadolu yakasıydı. Tüm bunlar ne kadar doğru bir ürün çıkardığımızı gösteriyor. Bu yıl çok yüksek satış hacmi beklenmiyordu. Gelecek yıl çıkaracağımız Kurban Bayramı vadeli kontrata bu yıldan alınan dersle daha yüksek ilgi bekliyoruz.'' Kurbanlık hayvan piyasasının riskinin çok yüksek olduğunu, üreticinin hayvanlarını satmak için uzun bir yol katederek büyük kentlere getirdiğini, fiyat oluşumu üzerinde çok sayıda risk faktörü olduğunu belirten Dönmez, bir çok üreticinin de satamadığı hayvanı geri götürmek yerine mezbahaya verme yoluna gittiğini söyledi. Kurban Bayramı vadeli, ortalama ağırlığı 500 kilo, 2 yaşından büyük, erkek ve büyükbaş hayvan standardına göre hazırlanan kontrat, borsada 3 Ekim Pazartesi günü kilogramı 9,4 lira uzlaşma fiyatıyla satışa sunuldu. Alım talebinin 11 liraya kadar çıktığı kontratta işlem hacmi 9 bin 400 lira olarak gerçekleşti.