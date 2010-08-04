Vadeli altın düşüşte

T24-

Dünkü olumlu seyir sonrası; bugün de yukarı yönlü baskının devam etmesi beklenebilir ve 1198ler test edilebilir. 1198lerden gelebilecek düzeltmelerde ise yeni düşüklere doğru bir hareket beklenebilir. Aşağıda 1172,50lerin altındaki kapanışta satışlar devam edebilir ve tekrar 1160lar test edilebilir.1198lerin üzerindeki kapanışta ise yön yukarı dönecektir. Altında gün içi direnç 1201,5-1199 destek ise 1182-1176 seviyelerinde bulunuyor. Saat 15:00’de 1191’lerin altında ki kapanışta 1182 seviyeleri test edilebilir.