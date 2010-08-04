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Ekonomi

Vadeli altın düşüşte

Vadeli altında gün içi direnç 1201,5-1199 destek ise 1182-1176 seviyelerinde devam etti.

04 Ağustos 2010 03:00

T24- COMEX ARALIK Kontratı’nda  aşağı yön devam ederken; haftalık destek seviyesi olan 1160lardan toparlanmalar görüldü.


Dünkü olumlu seyir sonrası; bugün de yukarı yönlü baskının devam etmesi beklenebilir ve 1198ler test edilebilir.  1198lerden gelebilecek düzeltmelerde ise yeni düşüklere doğru bir hareket beklenebilir. Aşağıda  1172,50lerin altındaki kapanışta satışlar devam edebilir ve tekrar 1160lar test edilebilir.1198lerin üzerindeki kapanışta ise yön yukarı dönecektir. Altında gün içi direnç 1201,5-1199 destek ise 1182-1176 seviyelerinde bulunuyor. Saat 15:00’de 1191’lerin altında ki kapanışta 1182 seviyeleri test edilebilir.


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