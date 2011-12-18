Vaaz ver şov yapma

T24- Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, modern zamanlarda vaizlik mesleğinin ‘talkshow’ yahut şov ile anılır olduğunu söyledi.









Hürriyşet'in haberine göre, Ankara’da dün başlayan“Vaaz ve Vaizlik Sempozyumu”nda konuşan Görmez, reklam ve propaganda dili ile vaaz ve irşat dilinin birbiriyle karıştırılmaması gerektiğine işaret etti.





Reklam ve propaganda dilinin aldatmaya, kandırmaya yönelik olduğunu ifade eden Görmez, şunları söyledi: “Dinin dili, hakikatten başka bir şey ifade edemez. Din dili, reklam ve propagandaya başvuramaz. Vaazlarda gönül dilini kaybettik, bütün muhatapları, insanları kuşatacak dili ve üslubu kaybettik. Genç kuşaklara ulaşabilecek bir dil ve üslup arayışında olmak zorundayız. Vaazlarımızda İslam’ın en önemli konularını anlatma problemi yaşıyoruz. Cami vaazlarımızın bir konu envanterini çıkarttığımız zaman İslam’ın en önemli meseleleri olan, itikadi meseleleri vaaz konusu haline getirmekte zorlanıyoruz. Bugün, İslam dini hep terörle anılıyor, İslamofobiyi dikkate alarak hikmetli bir dil ve üslup geliştirebildiğimizi söylemekte zorlanıyorum.”



