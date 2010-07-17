-VAATLERİNİ TUTMAYAN ŞİRKETLERE SUÇ DUYURUSU MADRİD (A.A) - 16.07.2010 - İspanya'nın Dünya Kupası'nı kazanması halinde turnuva sırasında satılan malların parasının geri iade edileceğine ilişkin duyuru yapan ancak bu vaatlerini yerine getirmeyen Toshiba ve Tom Tom firmaları hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Güney Afrika'daki Dünya Kupası öncesinde İspanya'da promosyon başlatan ve turnuva boyunca televizyon, bilgisayar türü elektronik eşya alanlara İspanya'nın Dünya Kupası'nı kazanması halinde paralarını geri iade etme sözü veren iki firma, vaatlerini yerine getirmeyince tüketicilerden büyük tepki aldı. İki firma, tüketicilerin paralarını geri almaları için daha önceden internetteki sitelerine kayıt olmaları gerektiğini savunup, kaydolmayan müşterilerine para iadesi yapmazken tüketici dernekleri internete kayıt konusunun sonradan çıkarıldığını, tüketicinin aldatıldığını savundu. Tüketici derneği FACUA, Toshiba ve Tom Tom firmaları hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.