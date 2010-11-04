'Üzüntü ve acıyla izliyorum'

T24 - Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Hürriyet’e yaptığı açıklamada, CHP’deki tarihi kavgayı “Süreci büyük bir üzüntüyle izliyorum, derin bir acı duyuyorum” sözleriyle değerlendirdi.
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Baykal, “Ortaya çıkan tablo beni çok etkiledi. Böyle olmamalıydı. Bu noktaya gelmeden sorun çözülmeliydi. Sorunun çözülmesi için tek yol ise başından beri söylediğim gündeminde PM seçimi olan bir kurultayın toplanmasıydı. Bu sorunun böyle toparlanacağını söyledim. Ancak bu olmadı. Şimdi gelinin noktada üzüntüyle süreci izliyorum” dedi.