'Üzüntü ve acıyla izliyorum'

T24

Baykal, “Ortaya çıkan tablo beni çok etkiledi. Böyle olmamalıydı. Bu noktaya gelmeden sorun çözülmeliydi. Sorunun çözülmesi için tek yol ise başından beri söylediğim gündeminde PM seçimi olan bir kurultayın toplanmasıydı. Bu sorunun böyle toparlanacağını söyledim. Ancak bu olmadı. Şimdi gelinin noktada üzüntüyle süreci izliyorum” dedi.