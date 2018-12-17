Uzunköprü'nün suyundan sonra havası da kirleniyor: Adım adım kanser doğru yaklaşıyoruz!

Trakya’da kirliliğiyle gündemde olan Ergene Nehri’nin geçtiği Edirne’nin Uzunköprü ilçesinin suyunun ardından havası da kirleniyor. Trakya Platformu Hukuk Kurulu üyesi Avukat Bülent Kaçar, “Adım adım kansere çeşitli kronik hastalıklara doğru yaklaşıyoruz” dedi

Kirliliğiyle gündemden düşmeyen Ergene Nehri’nin geçtiği Uzunköprü ilçesinin suyunun yanı sıra havası da her geçen gün kirleniyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ulusal Hava İzleme Kalite Ağa’nın ölçümlerine göre, 10 Aralık günü Türkiye’nin en sağlıksız havasının ölçüldüğü ilçede, son günlerdeki ölçümler ise ‘hassas’ ve ‘orta’ seyrediyor.

Doğal gazın bulunmadığı Uzunköprü’de, denetimi yapılmayan düşük kalorili kömürlerin yanmasıyla bacadan tüten dumanlar nedeniyle ilçe sakinleri, özelikle sabah ve akşam saatlerinde zor anlar yaşıyor. Uzunköprü’de solunum yolu hastalığı bulunanların bazıları ise masketakarak, sokağa çıkıyor.

"Kirlilik had safhada"

Trakya Çevre Platformu Hukuk Kurulu üyesi Avukat Bülent Kaçar, Trakya’nın birçok ilçesinde yaşayanların zehir soluduğunu savunup, yetkilileri acil olarak önlem almaya çağırdı. Uzunköprü’de solunan havanın Avrupa Birliği (AB) sınır limit değerlerinin üzerinde seyrettiğini kaydeden Kaçar, şunları söyledi: “Uzunköprü’de hava kalite endeksi şu an 100’ü aştığı için hava çok sağlıksız durumda. Adım adım kansere, çeşitli kronik hastalıklara doğru yaklaşıyoruz. Havadaki şu anki maddeler kanserojendir.”

"KOAH hastası oldum"

Uzunköprü ilçesinde yaşayan, emekli Ahmet Duran, kirli havayı solumaktan KOAH hastalığına yakalandığını belirterek, mecbur kalmadıkça sokağa çıkmadığını söyledi. Kirli havayı solumak istemediğini dile getiren Duran, “Bu havadan dolayı hasta oldum. Doğal gaz olmadığından dolayı yıllardır bu havayı soluyoruz” diye konuştu.

Zeki Aykut, “Uzunköprü’de benim gibi çok sayıda KOAH hastası var. Yetkililer bu derdimize bir çare bulsun. Biz sağlıklı yaşamak istiyoruz” derken, emekli öğretmen Neşe Topçu hava kirliliği nedeniyle balkona çamaşır asmadığını dile getirdi.

Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 10 Aralık’ta Uzunköprü ile ilgili ‘www.havaizleme.gov.tr’ internet sitesinden yayımlanan ve S02 ölçülen hava kalitesi için ‘Sağlık açısından tehlike oluşturabilir. Nüfusun tamamı etkilenebilir’ notunun paylaşıldığı görüldü. Ölçümler, son 1 haftadır ise ‘hassas’ ve ‘orta’ olarak seyrediyor.