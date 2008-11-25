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Çevre

Uzungöl’ün etrafına duvar!

Trabzon’un en önemli turizm merkezi Uzungöl’ün çevresine duvar çekiliyor.

25 Kasım 2008 02:00

Trabzon’un en önemli turizm merkezi Uzungöl’ün çevresine duvar çekiliyor. NTVMSNBC'nin haberine göre duvarı çeken Çevre Bakanlığı, turizm için yaptığı yolu su taşkınlarından korumayı amaçlıyor. Uzungölde yaşayanlar, duvarın doğal yaşamı tehdit ettiğini savunuyor.

Çevre ve Orman Bakanlığı, turizm amacıyla Uzungöl’ün çevresine yol yapıyor. Yolun su taşkınları altında kalmaması için de gölün etrafına duvar örülüyor.

Uzungöl’de yaşayanlar duvara karşı çıkıyor, duvarın doğal hayatı yok ettiğini savunuyor. Belde halkı “utanç duvarı” olarak adlandırdığı duvarı üstüne çıkarak protesto ediyor.

Uzungöl halkı tepkilerini şöyle dile getirdi:
“Vallahi ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Yıllardır, 50 yıldır buradayım, ben böyle bir kıyım, böyle bir zulüm görmedim. Şimdi havuz oldu burası.”

“Utanç duvarı... İsrail’de ağlama duvarı, Almanya’da Berlin duvarı, bu özel çevrenin utanç duvarı. Uzungöl’ü katlediyorlar bu şekliyle. Uzungöl Uzungöllükten çıkmıştır artık.”

“Karacalar gelip su içemiyor gölün kenarında, kurbağalar yukarıda üreyemiyor, tilkiler de aşağıya inipsu içemiyor. Kardeşim doğa olarak ne kaldı? Soykırımlar gibi, hiçe sayılmalar gibi burada da biz hiçe sayılıyoruz. Asıl sıkıntı budur.”

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