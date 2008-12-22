Uzungöl'de inekli protesto

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Uzungöl beldesinde bulunan Türkiye'nin en önemli turistik yerlerinden biri olan Uzungöl'ün kıyısında inşa edilen duvara tepkiler sürüyor. Bugün de bir grup çevreci yanlarına aldıkları iki inekle protesto gösterisi yaptı.



Karadeniz Doğa Koruma Federasyonu, Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) ve Greenpeace Akdeniz Ofisi'nden yaklaşık 100 kişinin katılımıyla Uzungöl'de bir gösteri yapıldı. Gösteriye katılanlar Uzungöl'ün eski fotoğrafının yer aldığı bir afiş üzerine, "Biz eski Uzungöl'ü istiyoruz" yazarak tepkilerini dile getirdi, "Bu duvar yıkılsın, Uzungöl kurtulsun" diye slogan attılar.



Uzungöl kenarında yanına aldığı iki inekle birlikte basın açıklaması yapan Karadeniz Doğa Koruma Federasyonu Başkanı Kenan Kuru, şu ana kadar yaptıkları çeşitli eylemlere rağmen inşaatı durduramadıklarını söyledi.



Uzungöl ile aralarına bir Çin Seddi örüldüğünü anlatan Kuri, şöyle konuştu: "Sevgili büyükbaşlar. Hepinizi insanca selamlıyor, mölüyoruz. İnsan, doğa ve kültüre duyarlı bizler, yıllardır ilgili alanlarımızdaki sorunlar ve çözümleri için karar vericilerimize anlatmaya çalışıyoruz fakat bugün bile bizi hâla anlayan, anlamayanla dolu bir sürü çözümsüzlüklerle başbaşayız. Halkın iradesi dışında bir yerlere gelenler ne taban ne de taban örgütlü olan biz halk temelli kuruluşların taleplerini göz ardı etmektedirler. Bizim sesimize kulak tıkayan makam ve mevki sahipleri bizi anlarlar umuduyla karşılarındayız."



Uzungöl'ün eski cazibesini giderek kaybettiğini ileri süren Kuri, şunları söyledi: "Bildiğiniz üzere tabiat parkı, SIT ve özel çevre koruma alanı olan Uzungöl'ün bir yakasına inşa edilen duvar, Uzungöl'ün cazibesini katletmiştir. Bu olay, 'o kadar kusur, kadı gölünde de olur' mantığı ile geçiştirilecek türden basit bir şey değil. Alt yapı hizmetleri halk için yapılır. Halka rağmen yapılan uygulamalar, dünyanın hiçbir yerinde kabul görmez. Uzungöl'le temasımızın arasına Çin Seddi misali çekilen bu duvarın aynı zamanda doğal hayata ve turizme verdiği ve vereceği zararlar hakkında derilerinize oturanları lütfen uyarın. Sevgili mööler!"



Yetkili kurumların ortaya çıkardığı bu insanlık ayıbının aynı zamanda kamuoyunu da maddi ve manevi zarara uğrattığını anlatan Kuri, sözlerine şöyle devam etti: "Bunun sorumluları mutlaka yargılanmalı. Sizleri kısa bir süre içinde olsa sıcak ahırlarınızdan ayırmak zorunda bıraktığımız için özür diliyoruz. Uzungöl'ün geri kazanımına katkıda bulunacak her birinize, 'Kırmızı Hindistan pasaportu' temin edeceğiz. Hindistan'a uçuşunuz öncesi VIP salonu girişinde görüşmek üzere hoşçakalın."



BU BÖLGENİN YENİDEN DOĞAYA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ARTIK MÜMKÜN DEĞİL



Doğal Hayatı Koruma Vakfı Karadeniz Sorumlusu Ercan Sütçü de, duvar tipi yapıların doğal alanlarda olmaması gerektiğini söyledi.



Uzungöl'ün önemli bir tabiat parkı olduğunu anlatan Sütçü, şöyle konuştu: "Bu parkın eski haliyle kalması, olması gereken en ideal şeklidir. Buranın bu şekilde olmasını istemiyoruz. Yetkililerin bir an önce buna 'dur' demesini bekliyoruz. Yetkililerin bunun yanlış olduğunun farkına varmasını, bu işlemlerin durdurulup en az zararla olacak şekilde bunların ortadan kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz. Buranın doğaya uygun bir şekilde yapılmasını isteselerdi daha önce bu işe başlamazlardı. Bu bölgenin artık

doğaya dönüştürülmesi bu saatten sonra mümkün değildir."



BAKAN GELİP BU DUVARI GÖRSÜN



Uzungöl'de otel işletmecisi olan Abdullah Aygün ise çalışmaların protestolara rağmen sürdüğünü belirterek sözlerine şöyle tamamladı: "Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafız Özak'ın Uzungöl'e gelip bu utanç duvarını, bu kirli duvarı yerinde görmesini istiyoruz. Boyamayla ve çeşitli şeylerle düzeltilecek bir şey yok ortada. Burada 12-13 metre yüksekliğinde bir şev oluşmuştur. Sayın Bakanın yaptığı katliamı yerinde görmesini istiyorum. Bu duvarı protesto için çevre illerden insanlar geliyor ama Uzungöl halkı buna gerekli duyarlılığı göstermiyor. Burası hiç kimsenin umurunda değil."



Protesto gösterisine katılanlar alkışlar eşliğinde olaysız dağıldı.





