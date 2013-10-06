Uzunçayır gölü fuel oil ile kaplandı

Baraj gölüne fuel oil aktığını gören vatandaşlar durumu belediye ve DSİ ekiplerine bildirdi. Yetkililer tarafından yapılan incelemede, fuel oilin gece saatlerinde rögarlar vasıtasıyla göle boşaltıldığı belirlendi. Bölgede bulunan özel ve kamu kurumlarına ait bina ve lojmanlarda inceleme başlatan belediye ekipleri, rögar kapaklarını tek tek kontrol ederek, fuel oili hangi özel veya kamu kurumunun döktüğünü belirlemeye çalışıyor.

cnntürk.com'da yer alan habere göre, Uzunçayır Baraj Gölü'nde incelemelerde bulunan Belediye yetkilisi Kasım Özdemir, fuel oilin daha çok kamu kurum ve kuruluşları tarafından kullanıldığını belirterek, "Rögar kapaklarını açıp bakacağız. Yapan kurumu tespit etmemiz halinde belediye encümeni gerekli cezayı verecek" dedi.

Fuel oilin baraj gölüne akıtılmasının çevre kirliliğine yol açtığını, ağaçlar dahil canlıları etkilediğini belirten Özdemir, "Belediye olarak bunu temizleme şansımız yok. Ancak barajın önü açılacak fuel oil yavaş yavaş gidecek" diye konuştu.