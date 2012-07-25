Uzun yaşamın sırrı araştırılıyor

Amerikalı bir ekip, 100 yaşındaki kişilerin genetik yapısını keşfetmek için düzenlenecek olan 10 milyon dolarlık Genomics X Ödülü'nü almak için çalışmaya yapacağını açıklayan ilk ekip oldu.

Genetik bilimci ve girişimci Dr Jonathan Rothberg, yarışa uzun ve sağlıklı bir yaşamla ilişkilendirilen genleri tanımlamak için katılıyor.

Tüm ekipler, 1000 doları aşmayan bir bütçeyle 30 gün içinde yüz yaşını aşmış kişilerin DNA kodunu bulmak durumunda. 2013'ün Eylül ayında başlayacak olan yarışa, Archon Genomics X Ödülü kuralları doğrultusunda mayıs ayına kadar kayıt olunabilecek.

Kaliforniya'daki Life Technologies Corporation'dan Doktor Rotherberg'ün takımı yarışa ilk katılan ekip oldu. Bir insan genomunu 1000 dolar ya da daha az bir bütçeyle sıralamak, bilim adına bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Bu durum, DNA dizileme teknolojisinin tıpta geniş çaplı bir şekilde kullanılabilecek kadar ucuzlaması sürecinin başlangıcı olarak görülüyor.

DNA dizileme, tıbbi teşhislere katkıda bulunmanın yanı sıra, hastaların genetik yapısına özgü ilaçların yazımını da mümkün kılabilecek.

Projeye, yüz yaşının üzerinde yüz kişi DNA örneğini bağışladı. Bilim insanları, çok uzun yaşayan kişilerde kalp hastalığı veya kanser gibi yaygın hastalıklara karşı korunma sağlayan nadir genetik değişikler olabildiğine inanıyor. Bu genler, yüz yaşını aşan kişilerin DNA'larının analiz edilmesi yoluyla tanımlanabilirse, bilim insanları yeni tıbbi tedavi yöntemleri ve belki de yaşam süresini artırmak için araştırmalar yürütebilecek.

Ancak mevcut 3 milyar insan genomundaki nadir genetik değişimlere ilişkin genel saptamalarda bulunabilmek için çok sayıda DNA dizisi örneği gerekecek. Dr. Rotherbeg, yüz kişinin DNA'sının "gençlik pınarını" bulma yolunda iyi bir başlangıç olduğunu söyledi.

"100 kişi size bir ipucu verir. Bin kişiyle mantık çerçevesinde sonuçlardan emin olabilirsiniz"

BBC'ye konuşan Rotherberg, "100 kişi size bir ipucu verir. Bin kişiyle mantık çerçevesinde sonuçlardan emin olabilirsiniz. 10 bin örnek ise size "Hey, bunlar kanser veya kalp hastalığıyla alakası olan genler" diye bağırır" dedi.

Ödülün fikir babası olan Dr Craig Venter, 2003'de düzenlenen yarışta ilk insan genomunu sıralayan ekibin bir üyesi. Venter, genom sekanslama tekniğinin bu kadar kısa süre içinde bu kadar gelişeceğini tahmin edemeyeceğini belirterek, "Teknolojinin ilerlemesi ve maliyetlerin düşmesinden ne kadar etkilendiğimi anlatamam. Küçücük bir makineyle 2 saat içinde bir insan genomu dizilenebilirse hayret verici olur. Büyük mesafe katettik" dedi.

X Ödülleri Kurumu, uzay araştırmalarından insan genomuna kadar uzanan modern bilimsel zorlukların çözümlerine ödüller sunuyor. X Ödülleri'nde toplanan veriler, yaşlanma alanında araştırmalarına devam eden tüm bilim insanları ile paylaşılacak. (BBC Türkçe)