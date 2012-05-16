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Uzun tutuklulukların önüne geçebilmek için 'somut olgu' şartı

Meclis Adalet Alt Komisyonu'nda görüşülen yargı reform paketinde uzun tutuklulukların önüne geçebilmek için yeni bir düzenleme yapıldı

16 Mayıs 2012 10:04

 

Meclis Adalet Alt Komisyonu, uzun tutukluluk sürelerinin önüne geçilebilmesi için yeni bir düzenleme yaptı. Tutuklama için 'somut olgu' şartı getiren düzenleme yasalaşırsa tutuklu vekillere da tahliye şansı doğacak.
 

100. maddedeki ifade değişti

 
Alt komisyonun CHP'li üyelerinin önerisiyle CMK 100. maddenin bir ifadesi değiştirildi.
 

Somut olgu şartı

 
Yapılan değişiklikte bir sanığın tutuklanması için 'kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut olguların bulunması' gerektiği belirtiliyor.
 
Yeni düzenlemenin yasalaşması durumunda tutuklu milletvekillerinin tahliyesine katkısı olabileceği belirtildi.

 

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