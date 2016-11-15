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Sağlık

Uzun süreli marihuana kullanımı beynin ödül merkezini değiştiriyor

Araştırmalara göre, beynin doğal ödül devrelerinde bozulmaya sebep olan marihuana, kullanıcıların daha fazla bağımlı olmasına sebep oluyor

15 Kasım 2016 02:15

University of Texas’taki Beyin Sağlığı Merkezi’nden araştırmacılar ilk defa fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme tekniği (fMRI) kullanarak uzun süreli marihuana kullanıcılarının mesokortikolimbik ödül sistemlerinde daha fazla aktivite görüldüğü sonucuna ulaştılar.

Human Brain Mapping’de yayımlanan çalışmaya göre, marihuana kullanımı, beynin doğal ödül devrelerinde bozulmaya sebep oluyor ve kullanıcıların daha fazla marihuana bağımlısı olmalarına sebep oluyor. Esas itibariyle, bu beyin değişimleri; başlangıçta yalnızca 'eğlence' amaçlı kullanılan marihuananın giderek bağımlılık seviyesine geçiş yapmasının da bir işareti.

Bilimfili'nde yer alan habere göre, travmatik beyin hasarı ve uyuşturucu bağımlılığı gibi potansiyel çarpıklık yaratan durumlara bir açıklama getirebilmek amacıyla marihuana kullanan ve kullanmayan bireylerden oluşan katılımcılara marihunanayı anımsatan –örneğin; boru, bong gibi– görsel kanabis işaretlerini ve tercih edilen çeşitli doğal ödül merkezini uyarıcı meyveler –örneğin; muz, elma, üzüm ya da portakal gbi– gösterdi. Daha sonra katılımcılardan bu görsellerden sonra marihuana kullanma dürtülerini oylamaları istendi.

Marihuana kullanıcıları, meyvelere kıyasla marihuana işaretlerini gördüklerinde beyinlerinin orbitofrontal korteks, striyatum, anterior singulat girus, precuneus ve ön tavan bölgesi gibi ödül bölgelerinde tepkilerin oluştuğu gözlemlendi. Araştırmacılar bu durumun beynin ödül merkezinde meydana gelen bozulmanın, kişinin marihuana bağımlılığı gibi problemlerle ilişkili olduğu sonucuna ulaştılar.

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