Uzun süre yemek yiyemeyen kedinin bağırsağından iki tane 10 kuruş çıktı

Düzce'de yaşadığı evde hiçbir şey yemediği için kontrole getirilen Siyam cinsi 2 yaşındaki "Karamel" adlı kedinin yapılan kontrolde iki tane 10 kuruş yuttuğu belirlendi. Kedinin yuttuğu madeni paralar, ameliyatla alındı.

Düzce'de sahipleri evde baktıkları Karamel adlı kediyi bir şey yememesi üzerine veteriner kliniğine götürdü. Kedi buradan Sakarya'da bulunan kliniğe yönlendirildi. Veteriner Mustafa Yıldız tarafından muayene edilen kedinin, bağırsak bölgesinde bir cisim olduğu belirlendi. Veteriner, röntgenini çektiği bağırsak bölgesinde yuvarlak bir cisim olduğunu belirledi ve Karamel'i ameliyata aldı. Ameliyat sonrasında kedinin bağırsaklarından 2 adet 10 kuruş çıktı. Kedinin bu yüzden yiyemediği anlaşılırken, gebe olduğu da tesbit edildi. Operasyonun ardından kedinin tamamen iyileşmesi için bir süre veteriner kontrolünde tutulacağı bildirildi.