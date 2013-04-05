Uzun süre oturmak kronik hastalıklara davetiye çıkarıyor

Dünya Sağlık Örgütü’nün yaptığı araştırma, uzun süre oturmanın kronik hastalıklara davetiye çıkardığını ortaya koydu. Araştırmaya göre, oturma süresi uzadıkça kanser, şeker, kalp hastalığı ve yüksek tansiyon gibi öldürücü ve kronik rahatsızlıklara yakalanma riskinin yükseliyor.

Örgüt, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yaşayanların yüzde 60 ila 85’i eskisi kadar aktif değil ve zamanının büyük kısmını oturarak geçirdiğini belirtirken, yılda 2 milyon ölümün fiziksel aktivite yetersizliğinden kaynaklandığını, oturma ağırlıklı hayat tarzının ölüm ve sakatlığa neden olan 10 risk faktörü arasında yer aldığını bildirdi.

amerikaninsesi.com'da yer alan habere göre, araştırmacılardan Kansas Eyalet Üniversitesi beslenme uzmanı Richard Rosenkranz, “Oturma süresi arttığı zaman bazı kronik rahatsızlıklara yakalanma olasılığınız da yükseliyor. Bu durum en çok şeker hastalığı için geçerli. Uzun süre oturmak tansiyonun yükselmesine de neden oluyor.” şeklinde konuştu.

Rosenkranz, işe gelmeden önce her gün yarım saat egzersiz yapan bir kişinin bile işe gittiğinde sekiz saat boyunca oturmasının kronik hastalıklara yakalanma riskini arttıracağını söylerken, “Yürüyüş, bisiklete binme ya da spor salonunda egzersiz yapma gibi fiziksel aktivitelere düzenli olarak devam etmenin önemini vurgulamanın yanısıra gün içinde uzun süre oturmamak için de yollar bulmamız gerekiyor.” ifadelerini kullandı.