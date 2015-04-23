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Kültür-Sanat

Uzun Köprü UNESCO geçici listesinde!

Edirne Valisi Dursun Ali Şahin, Uzun Köprü'yü trafiğe kapatmayı planladıklarını söyledi

23 Nisan 2015 17:57

Edirne'deki Uzun Köprü UNESCO Dünya Kültürel Miras Geçici Lisetesi'ne alındı.

Edirne Valisi Dursun Ali Şahin, yaptığı açıklamada, Uzun Köprü'nün UNESCO Dünya Kültürel Miras Geçici Listesi'ne alınmasının mutluluk verici olduğunu söyledi.

Bu konuda bir süredir çalışma yürüttüklerini anımsatan Şahin, 
"Uzun Köprü'nün başvurudan kısa bir süre sonra geçici listeye alınması sevindirici. Eski, Üç Şerefeli Muradiye ve Beyazid-i Veli camilerinin listeye alınması için de başvurularımız olacak. Dünyada böyle eserler çok az. Onlar da Edirne'de. Edirne bu konuda çok şanslı" ifadelerini kullandı. 

Vali Şahin, tarihi Uzun Köprü'yü trafiğe kapatmayı planladıklarını kaydetti. 

Edirne'nin Selimiye Camisi somut ve Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri somut olmayan UNESCO Dünya Kültürel Miras Listesi'nde yer alıyor. 

 

Köprünün tarihçesi

 

Uzun Köprü, Edirne'de Ergene Nehri üzerinde Anadolu ile Balkanları birbirine bağlayan tek ve dünyanın en uzun taş köprüsü olma özelliği taşıyor.

İlçeye ismini veren ve eski adı "Ergene Köprüsü" olan köprü, 1426-1443 yıllarında II. Murat tarafından dönemin başmimarı Müslihiddin'e yaptırıldı. Köprü, 1392 metre uzunluğunda ve 6,80 metre genişliğinde.

Osmanlı'nın, Balkanlar'a yapacağı fetihlerde doğal engel olarak karşısına çıkan Ergene Nehri'ni aşmak için yaptırdığı köprü, Türk ordusunun akınlarını kışın da sürdürebilmesini sağladı. 

 

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