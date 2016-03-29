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Uzun far cinayetine 25 yıl hapis

Aynı davada "yardım" suçundan tutuksuz yargılanan Derviş ve Ali Bozkurt delil yetersizliğinden beraat etti

29 Mart 2016 14:08

Adana'da "uzun far yakma" yüzünden bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Yusuf Bozkurt, indirimli 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 33 yaşındaki Bozkurt, olayda öldürme kastının olmadığını söyledi. 

Hürriyet'te yer alan habere göre, Bozkurt mahkemedeki ifadesinde "Trafikte far yakma yüzünden çıkan tartışmada kardeşim Ali'ye yönelik saldırıyı engellemeye çalıştım. Meyve bıçağını alıp araçtan indim. Ölen kişi beni görünce kardeşimi bırakıp bana saldırdı. Boğazımı sıkınca kendimi korumak için bıçağı salladım. Korkutmak istemiştim, çok üzgünüm. Yoldan geçen ambulansı durdurup hastaneye gönderdim. Onun yerine keşke ben ölseydim, böyle olmasını istemezdim." dedi.

Mahkeme heyeti, Bozkurt'u önce müebbet hapis cezasına mahkum etti, ardından da duruşmadaki iyi hali nedeniyle cezasını 25 yıla indirdi. Aynı davada "yardım" suçundan tutuksuz yargılanan Derviş ve Ali Bozkurt ise delil yetersizliğinden beraat etti.

Yusuf Bozkurt, Yüreğir ilçesi Polis Okulu Kavşağı'nda, 18 Eylül 2015'te uzun farlarını yakarak önündeki 01 VB 199 plakalı otomobilin sürücüsü Duran Can Dopoğlu'ndan yolvermesini istedi. Bunun üzerine çıkan tartışmada Bozkurt, Dopoğlu'nun kardeşi Fırat Dopoğlu'nu (26) bıçaklayarak öldürmüştü.

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