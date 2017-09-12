Uzun bayram tatili şeftali üreticisini vurdu

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN\'de 10 günlük Kurban Bayramı tatili şeftali üreticilerini vurdu. Mersin Hali ile meyve suyu sektöründeki fabrikaların kapalı olması nedeniyle alım yapılmayınca olgunlaşarak dalından dökülen meyvenin fiyatı 1 liradan 40 kuruşa düştü.

Merkez Mezitli İlçesi\'ne 55 kilometre uzaklıkta Torosların eteğinde yer alan Tepeköy Mahallesi\'ndeki bahçelerde şeftali toplama telaşı yaşanıyor. Mezitli Şeftali Üreticiler Birliği Başkanı Nevzat Kurt, büyük bir sıkıntı içinde olan üreticinin bölgeden yok pahasına günlük yaklaşık 2 bin 500 ton ürünü meyve suyu fabrikalarına zararına gönderdiğini söyledi. Uzun bayram tatilinde alım olmayınca dalında olgunlaşan şeftalinin döküldüğünü belirten Başkan Kurt, iç piyasanın da üreticinin talebini ve emeğini karşılamadığını belirterek, \"Meyve sirkülasyonu olmuyor. Çiftçilerimizin durumu kötü. Bu yıl kredi borçlarını ödeme şansları zor görünüyor. Ayrıca ihracat sıfır noktasında. Bayram öncesine kadar Ortadoğu, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai ve Rusya\'ya şeftali gönderiyorduk. Bayramdan sonra ihracat durdu. Bundan dolayı bütün meyvelerimiz ağaç dibine döküldü. Bu nedenle de çiftçi ürününü meyve suyu fabrikalarına vermek zorunda kaldı. Meyve suyu fabrikaları da ürünün kendilerine döndüğünü görünce de ister istemez fiyatta düşüş yaşattı. Şu anda çiftçimizin malı toplayıp tezgaha getirmesi dahil 40 kuruş masrafı var. Meyve suyu fabrikaları da bunu 40 kuruşa bin naz ile alıyor\" dedi.

Mersin Ziraat Odası Başkanı Cengiz Gökçel ise \"Bugün itibari ile meyve suyu sektörüne alım yapanlar 30 ile 40 kuruş arasında alım yapıyor. Pazar için ticaretini yapanlarda 60 ile 70 kuruş arasında alım yapıyorlar. Ürünün maliyeti 60-65 kuruş. Bu durum da çiftçilerimizin para kazanması mümkün değil. Son yıllarda maalesef pazarlama noktasında sıkıntılar yaşıyoruz. Her yıl hem üretim hem de kalite artıyor ama fiyatla yerinde sayıyor. Bu durumun ortadan kaldırılması için mutlaka sanayi anlamında çiftleri koruyacak, piyasa şartlarında onlara zarar ettirmeyecek, ürün alıp işleyen bir fabrikanın mutlaka çiftçiler adına bu bölgeye kurulması gerekiyor ki çiftlerimiz her yıl bu sıkıntıları yaşamasın\" diye konuştu.

Gökçel, 10 günlük bayram tatilinin de olgunlaşma aşamasında ürüne ve çiftçiye son darbeyi vurduğunu kaydederek, şunları söyledi:

\"Bu bölge hasat başladığı dönemde Kurban Bayramı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı araya girdi. Ülkemizde 10 günlük tatil oldu. 10 günlük tatil tarıma zarar verip, çiftçiyi vurdu. Maalesef bayram süresince 5 gün halin kapalı olması, meyve suyu sektöründeki fabrikaların kapalı olması, ürünler yetişti dibine döküldü. Çünkü olgunlaşan şeftali ne dalında durur ne de toplandıktan sonra bekletilebilir. Bu yıl hem kalite hem de rekolte anlamında çok büyük beklentilerimiz vardı. Maalesef gözlemlediğimiz kadarı ile şeftali üreticimiz zarar etmekten kurtulamayacak.\"



FOTOĞRAFLI