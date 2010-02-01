T24- Bursa Valisi Şahabettin Harput, arkadaşlarına olan şikayetlerini içeren görüntüleri bir paylaşım sitesinde yayınlanınca dikkati çeken 2 kız çocuğunun çıktıkları televizyon programında söylediklerinin, bu çocukların gelecekte nasıl işler başarabileceklerinin göstergesi olduğunu söyledi.





Harput, makamında düzenlediği basın toplantısında, Orhangazi’deki bir ilköğretim okulunda okuyan 2 kız çocuğunun, arkadaşlarıyla olan diyaloglarını içeren videosunun, birkaç gündür çeşitli basın yayın organlarında yer aldığını söyledi.



Olayın birkaç yönden değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Harput, "Bu 2 çocuğumuzun, önceden hazırlanmadan düşüncelerini, samimi, saf, temiz ve sımsıcak duygularla kendilerini nasıl anlatabildiklerini gördük. Bu onların gelecekte nasıl işler başarabileceklerinin de bir örneği" diye konuştu.



Harput, öğretmenlerin sadece çocukların eğitim ve öğretiminden sorumlu olmadıklarını, adeta anne ve babası gibi onların her sorunuyla ilgilenmeleri gerektiğini belirterek, şöyle devam etti: "Burada yanlış olan, öğretmenimizin çocuğun durumuyla alakalı tespiti alır almaz, okul müdürü marifetiyle ilçe kaymakamına intikal ettirip durumu anlatması gerekirdi. Çocuğun onurunu da kırmadan, yardım alındığını da hissettirmeden bu ihtiyacı gidermesi gerekirdi. O videoyu çekip bir kısım kanalları kullanarak medyaya teşhir etmek, her bakımdan, hem insani hem sosyal hem de psikolojisi açısından kabul edilemez bir durum."





Olayın medya boyutunda da yanlışlık gördüğünü bildiren Harput, şunları kaydetti: "Çocuğun medyaya çıkarılıp konuşturulmasında ne amaçlanmıştır? Çocuğun teşhir edilmesi, fakirliğinin bütün dünyaya anlatılması mı istenmiştir? Bir kısım merciler suçlanmak mı istenmiştir? Üzüm yemek mi isteniyor, bağcıyı dövmek mi? Biz tabii bu çocuğumuzun ihtiyaçlarını giderdik. Biz bu çocuğa en ufak bir şey söylemiyoruz. Çocuk Allah vergisi bir yeteneğe sahip. Son derece saf düşüncelerle içinde bulunduğu ruh halini dışa vuruyor. Meselenin esası budur. Bu, çok büyük bir olay değil. 2 çocuğun duygularını anlattığı bir şey. Ama Milli Eğitim Müdürlüğü okulla ilgili soruşturma yapıyor. Soruşturmanın ilk muhatabı ilgili öğretmen ama soruşturmanın sonucunda öğretmen ve okul müdürüne ceza verilecek diye bir şey yok. Soruşturma, inceleme ve araştırmadır. Bu aşamada çalışmalar devam ediyor."





Çocuğun Vali hakkındaki sözleri



Vali Harput, bir gazetecinin "Çocuklardan birinin sizinle ilgili kullandığı bazı sözler var. Ne düşünüyorsunuz?" şeklindeki sorusu üzerine şöyle konuştu: "Ona ben de hayret ettim. Direk valiyi muhatap alan bir ifade kullanması tesadüftür diye düşünüyorum. Başka bir şey diyemiyorum. Bu çocuğa bizim sahip çıkmamız lazım. Bu çocuklar çok kabiliyetli, yetenekli, lider olma vasfı olan çocuklar. Bunlara sahip çıkabilirsek belki ileride çok iyi yerlerde görev alabilirler. Milli Eğitim Müdürüne de talimat verdim. Bu çocukları emin bir elde, yatılı veya başka bir biçimde, önlerini açacak, ülkeye kazandırabilecek nasıl bir yol bulabiliriz diye çalışma yapılacak."