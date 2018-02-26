Üzüm üreticisinin 'okul üzümü' sevinci

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- BAŞBAKAN Binali Yıldırım\'ın 10 Şubat\'taki Manisa ziyaretinde üzüm üreticisine verdiği \'okullara kuru üzüm dağıtımı\' sözü hayata geçti. Anaokulu ve ilkokullarda haftada 2 gün, 25\'er gramlık paketlerle sultani çekirdeksiz ürün dağıtılmasına yönelik alınan karar, Manisa\'daki üzüm üreticisini sevindirdi.

AK Parti Manisa İl Kongresi\'ne katılmak için 10 Şubat\'ta kente gelen Başbakan Binali Yıldırım, üzüm üreticisine, okullara kuru üzüm dağıtılacağını açıkladı. Başbakan Yıldırım\'ın açıklamasının ardından Bakanlar Kurulu\'nun, \'Okullara Kuru Üzüm Dağıtımı Programı Uygulama Esasları Hakkında Kararı\', Resmi Gazete\'de yayımlanarak bugün yürürlüğe girdi. Okullarda bu yıl içinde anaokulu, uygulama sınıfı ve ilkokul öğrencilere sultani çekirdeksiz kuru üzüm dağıtılacak. Okul üzümü dağıtılması kararını değerlendiren Manisa Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, okul üzümü projesini olumlu karşıladıklarını söyledi. Okullarda dağıtılan üzümle birlikte ülke içinde çok az olan kuru üzüm tüketiminin de artırılabileceğine ve üzümün değer kazanacağına dikkat çeken Altındağ, \"Ne yazık ki bizler üzüm tüketmiyoruz, iç tüketimimiz çok az. En azından okullarda kuru üzüm dağıtıldığı zaman bir alışkanlık oluyor. Hem de üreticinin ürünü değer kazanıyor. Manisa sultani çekirdeksiz üzümünün her yıl okullarda dağıtılmasını istiyoruz. Rekolteye göre dağıtılacak miktar her yıl belirlenmeli\" dedi.

KAÇAK ÜZÜME DENETİM İSTEDİ

Hüseyin Altındağ, üzüm üreticisinin yaşadığı sıkıntıları Meclis Araştırma Komisyonu\'na sunduklarını belirterek, çözüm önerilerini de sıraladıklarını ifade etti. Altındağ, TARİŞ\'in taban fiyatı zamanında açıklamasını isteyerek, \"Kaçak yollarla gelen üzümlerin ülkeye girmesinin ve \'Manisa üzümü\' olarak satılmasının önlenmesini istiyoruz. Yurt dışından gelen kaçak üzümler Manisa üzümü olarak satılıyor. Bunun için sınır bölgelerinde önlem alınmalı\" diye konuştu.



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