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Üzüm bağlarında çalışan işçilere karanfilli kutlama

Vehbi SARIHAN/ SARIGÖL (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, üzüm bağlarında çalışan tarım işçilerini ziyaret ederek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı, karanfil dağıttı

01 Mayıs 2018 15:37

Vehbi SARIHAN/ SARIGÖL (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, üzüm bağlarında çalışan tarım işçilerini ziyaret ederek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nü kutladı, karanfil dağıttı.
Sarıgöl üzüm bağlarında 28 dereceye varan sıcakta çalışan tarım işçilerini ziyaret eden Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nü kutladı. Oda Başkanı Ülgen, \"Bugün de bağda, bahçede çalışmakta olan emekçi arkadaşlarım zor şartlar altında emek paralarını kazanmakta. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nüzü kutluyorum\" dedi. İşçiler, karanfil veren Ülgen\'e teşekkür etti.

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