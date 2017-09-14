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Üzüm bağında uyuşturucu operasyonu

Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)- AMASYA’da ihbarı değerlendiren jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir üzüm bağında 144 kök hintkeneviri ve 2 kilo 274 gram esrar ele geçirildi

14 Eylül 2017 16:30

Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)- AMASYA’da ihbarı değerlendiren jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir üzüm bağında 144 kök hintkeneviri ve 2 kilo 274 gram esrar ele geçirildi.
Olay Amasya Merkeze bağlı Özfındıklı Köyü\'nde meydana geldi. Jandarma ekipleri ihbar üzerine Özfındıklı Köyü\'nde D.D. ve oğlu K.D.’ye ait üzüm bağına operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 144 kök hintkeneviri bitkisi ve 2 kilo 274 gram kubar esrar ele geçirildi. Baba D.D. ve oğlu K.D. gözaltına alındı. Ele geçirilen kenevir bitkileri yakılarak imha edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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