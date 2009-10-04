Üzülmez: Herkes Rüştü ağabeye destek olmalı

Siyah-beyazlı takımın deneyimli ismi İbrahim Üzülmez, CSKA Moskova maçı sonrası en fazla eleştirilen isim olan ve taraftarların Denizlispor maçında da tepkileriyle karşılaşan kaleci Rüştü Reçber'in, bu maçta kendi isteğiyle oynamak istediğini söyledi.

Beşiktaş takımına hizmet veren herkese saygı duyduğunu belirten Üzülmez, ''Takımlar kötü sonuç alınca, birileri tepki alıyor. Rüştü ağabey çok profesyonel. Kendisi oynamak istedi. Yediği hatalı goller var kabul ediyor ama herkesin Rüştü ağabeye destek olması gerekiyor'' dedi.

Beşiktaş'ı herkesin havlu atmış olarak gördüğünü, ancak ilerleyen haftalarda çok daha iyi olacaklarını savunan milli futbolcu, ''Futbolcular bu isteği ve hırsı sürdürürse başarı gelecektir. Herkesin havlu attı dediği Beşiktaş daha da iyi olacaktır. Önemli olan, takımın bundan sonraki süreçte istikrar yakalaması. Geçen sezon da bize şans tanımadılar ama 3 puanlı sistemde nelerin olabileceği hiç belli olmaz. Önemli olan, bizim ilerleyen haftalardaki performansımız'' diye konuştu.

-KOLOT: ''TEPKİ NORMAL''-

Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticilerinden olan ve Yıldırım Demirören'in listesinden yeniden yönetime gireceği ileri sürülen Celalettin Kolot, taraftar tepkisinin normal olduğunu söyledi.

Taraftarların içindekileri ifade ettiklerini belirten Kolot, ''Başkanı seven de olabilir, sevmeyen de olabilir. Kötü günde de Beşiktaş'ın arkasında durmak lazım. Futbolcuların eli ayağı tutmuyor'' dedi. Beşiktaş'ın zor bir maçı kazandığını ifade eden Kolot, ''Beşiktaş, bundan sonraki maçlarını kazanmaya bakacak. Şu anda lig bitmedi'' diye konuştu.

Kolot, yönetime girip girmeyeceği konusundaki soruyu ise, ''Başkanın bir teklifi var. Karar vermiş değilim. Şu an bu konuları konuşmamak gerekiyor. Beşiktaş'ı kurtarmak lazım'' diye yanıtladı.

Kolot, sorunların giderilebilmesi için ne gibi çözümler bulunabileceği sorusuna, ''Seçimlere 3-4 ay var. Panik içinde karar almamak gerekiyor. Çözüm seçimde olacak. Herkes gidecek seçimini yapacak'' yanıtını verdi.

Beşiktaş'ın eski futbolcularından olan ve taraftarların bugün yine kendisine tezahüratlarda bulunduğu Pascal Nouma ise gösterilen ilginin güzel olduğunu dile getirdi. Taraftarlara kendisini sevdikleri için teşekkür eden Nouma, kendisinin de onları sevdiğini aktardı.

Bu arada protokol tribünü çıkışında basın mensupların açıklama yapan Nouma, bir güvenlik elemanının uyarısıyla karşılaştı. Güvenlik çalışanının, kendisine uyarı geldiği ve burada açıklama yapamayacağı biçimindeki uyarısı üzerine Nouma, buradan ayrıldı.

Öte yandan, Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Erdal Acar, protokol tribünü çıkışında sinirli hareketleriyle dikkati çekti. Yöneticilerden görüş almak için bekleyen basın mensuplarına, kendisine yol vermeleri için bağıran Acar, sinirli bir biçimde stattan ayrıldı.

Bu arada Beşiktaş'ın, 2 günlük iznin ardından, Kasımpaşa maçının çalışmalarına 6 Ekim Salı günü başlayacağı kaydedildi.