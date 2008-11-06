Üzmez'in tahliyesi kesinleşti

Vakit gazetesi yazarı 76 yaşındaki Hüseyin Üzmez'in, Bursa'da 14 yaşındaki B.Ç.'ye ‘cinsel istismarda’ bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada tahliye edilmesine avukatların yaptığı itiraz reddedildi. Bu durumda Hüseyin Üzmez'in yeniden tutuklanması 16 Aralık günü yapılacak davanın üçüncü duruşmasında ele alınabilecek.Bursa Barosu'nun Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) gereğinde B.Ç. için görevlendirdiği avukat Rezzan Alyanak ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen avukat Selma Ergüner Akalan, davanın görüldüğü Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne ayrı ayrı dilekçeyle başvurarak, Hüseyin Üzmez'in tahliyesine itiraz etti. Olaydan mağdur olan B.Ç.'nin yaşının küçük olması ve delillerin henüz toplanmadığını belirten avukatların Hüseyin Üzmez'in yeniden tutuklanması talebi, Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmeyince dosya bu kez bir üst mahkeme olan Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi de bugün, Hüseyin Üzmez için yargılama aşamasımda verilen tahliye kararının ‘itiraza tabi kararlardan olmadığı’ gerekçesiyle avukatların başvurusunu usulden reddedip dosyayı incelemeye gerek görmeden Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne iade etti.Hüseyin Üzmez davasında bu gelişmeyle ilgili Bursa Barosu Başkanı Zeki Kahraman, itirazın usulden reddedilmesini eleştirdi. Başkan Kahraman, şunları söyledi:“Tahliye talebinden sonra B.Ç. için yasa gereği görevlendirilen avukat ile davaya müdahil olarak katılmak isteyen Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü avukatı karara itiraz ettiler. Avukatlar, B.Ç.’nin o tarihe kadar İnegöl’den gelmeyen doğum kayıtları ile Devlet Hastanesi’nde yapılmayan yaş tespitini ve delillerin yeterince toplanmamasını gerekçe gösterdi. CMK 267’ye göre bir itiraz mümkündür. Usulden reddedilmesi edilmesi doğru olmamıştır. Mahkeme bizim talebimizi yerinde görüp, CMK 271’e göre değerlendirip karar verebilirdi. Yani tutuklayabilirdi. Olmadı. Mahkemenin verdiği kararlar kesindir. Tahliyeye veya diğer konulara ilişkin itirazlar 16 Aralık günü yapılacak duruşmada görüşülüp tartışılacak.”Avukat Rezzan Alyanak'ın, Bursa Barosu tarafından CMK greği B.Ç.'nin avukatı olarak görevlendirildiği için, Selma Ergüner Akalan'ın da davaya müdahil olma talebi henüz karara bağlanmayan ancak B.Ç.'nin koruma altına alındığı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nun avukatı olarak Hüseyin Üzmez'in tahliyesine itirazda bulunduklarını söyledi.MADDE 239. - (1) Mağdur veya suçtan zarar gören, davaya katıldığında, mahkemeden istemesi halinde baro tarafından bir avukat görevlendirilir.(2) Mağdur veya suçtan zarar görenin çocuk, sağır ve dilsiz veya kendisini savunamayacak derecede akıl hastası olması halinde avukat görevlendirilmesi için istem aranmaz.