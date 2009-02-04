Üzmez'i kurtaran madde iptal yolunda

Vakit gazetesi yazarı Hüseyin Üzmez’i kurtaran ve tahliye edilmesini sağlayan yasa maddesinin iptali istendi. 14 yaşındaki B.Ç'yi, cinsel istismar ve taciz ettiği iddia edilen Üzmez'e tahliye kapısını açan yasa maddesinin iptali için Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.



Anayasa Mahkemesi bu başvuruyu, yarın ele alacak. İptal edilmesi istenen madde, cinsel istismarda bulunan kişilerin eylemlerinin, mağdurun beden ve ruh sağlığını bozması durumunda, cezasının arttırılmasını öngörüyor. B. Ç bu maddeye dayanılarak Adli Tıp Kurumu'na sevkedilmiş ve beden ve ruh sağlığının bozulmadığına karar verilip, Üzmez’in de tutukluluk hali kaldırılmıştı.



Adli Tıp devre dışı



Türk Ceza Yasası'nın çocuklara cinsel istismarı düzenleyen 103. maddesi, çocuklara cinsel istismarda bulunanların, 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını öngörüyor. Maddenin 6. fıkrası ise "Suçun sonucunda mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulması halinde" cezanın 15 yıldan az olmamasını öngörüyor. Adana Ağır Ceza Mahkemesi, yasadaki bu ayrımın Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Yerel mahkeme maddenin bu fıkrasının iptalini talep etti.



Yüksek Mahkeme, 5 Şubat'ta yapacağı toplantıda bu başvurunun ilk incelemesini yapacak. Mahkeme, başvuruyu esastan görüşmeye karar verirse, ileri bir tarihte yapacağı toplantıda iptal istemine yönelik son kararını verecek. Fıkra iptal edilirse cinsel istismarcılar için mağdurun, ‘’Ruh sağlığını bozup bozmadığına’’ bakılmayacak, tüm sanıklar 3-8 yıl hapisle yargılanacak. Adli Tıp Kurumu devre dışına çıkarılmış olacak ve Adli Tıp Kurumu raporu ile tartışılan tahliyeler de son bulacak.



Tecavüz davalarında tartışma



Adana Ağır Ceza Mahkemesi'nin yüksek mahkemenin gündemine taşıdığı madde, tecavüz ve taciz davalarında sık sık tartışmalara neden oluyor.



Yasa son olarak 14 yaşındaki B.Ç'ye cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan Vakit Gazetesi Yazarı Hüseyin Üzmez'in davasında da gündeme gelmişti. Mağdure B.Ç, yargılamanın yapıldığı Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. Adli Tıp Kurumu, B.Ç'ye istismar nedeniyle "beden ve ruh sağlığının bozulmadığı" yönünde karar verince, Üzmez'in tahliyesinin de kapısını açmıştı.

