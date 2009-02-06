Üzmez raporuna rağmen 22.5 yıl hapis cezası

İzmir’de kız kardeşinin boğazına falçata dayayarak cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen A.Ş.’ye, Adli Tıp’ın Hüseyin Üzmez davasındaki gibi "Kızın ruh ve beden sağlığı bozulmamıştır" raporuna rağmen 22.5 yıl hapis cezası verildi.



Hazırladığı raporla tacizden yargılanan Vakit yazarı Hüseyin Üzmez’in serbest bırakılmasını sağlayan Adli Tıp Kurumu, İzmir’deki bir taciz davasına da benzer rapor gönderdi. Ancak, Kurumun raporuna rağmen, 15 yaşındaki kız kardeşine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan ağabey, 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.



İzmir 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, 2 yıl önce, Torbalı İlçesi’nde 15 yaşındaki kız kardeşi A.Ş.’nin boğazına falçata dayayarak cinsel istismara bulunduğu iddia edilen öz ağabeyi 25 yaşındaki A.Ş. son kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu yargılanan A.Ş. son savunmasında, olayın tamamen iftira olduğunu ileri sürdü. A.Ş. kız kardeşinin, uzun süredir yanlarında kaldığı ablası ve eniştesi tarafından kendisine iftira atması için yönlendirildiğini savundu. Mağdure A.Ş. de ağabeyi hakkındaki şikáyetinden vazgeçtiğini söyledi.



Sanığın savunmasını dinleyen mahkeme, Vakit Gazetesi yazarı Hüseyin Üzmez’in Bursa’da cinsel tacizde bulunduğu 14 yaşındaki B.Ç. için ’Ruh ve beden sağlığı bozulmamıştır’ diye rapor veren Adli Tıp Kurumu’nun, bu olayda da verdiği benzer rapora karşın ağabey A.Ş.’ye, önce "cinsel istismar" suçundan 10 yıl ağır hapis cezası verdi. Adli Tıp Kurumu 6’ncı İhtisas Kurulu, tecavüze uğrayan A.Ş.’nin bu olaydan ’psikolojik olarak etkilenmediği, ruh ve beden sağlığının bozulmadığı’ yönünde rapor gönderdi. İzmir Adli Tıp Kurumu ise mahkemeye daha önce gönderdiği raporda tecavüze uğrayan kızın anüsünde sıyrık ve ekimozlar saptandığını belirtmişti.



Mahkeme suçu kız kardeşine karşı işlediği için A.Ş.’nin cezasını yarı yarıya artırıp 15 yıla çıkardı. Mahkeme heyeti, A.Ş.’ye, cinsel istismar sırasında şiddet, cebir ve tehdit suçunu işlediği için de ayrıca 7 yıl 6 ay ceza verdi. Böylece A.Ş.’nin cezası 22 yıl 6 aya yükseldi.