Üzmez raporu Demirkol'a savunma oldu

Antalya'da bir otel odasında oyuncu ve manken Gamze Özçelik'e tecavüz ettiği iddasıyla 2 yıl önce 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan ve geçen 9 Haziran'da Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi'nin kararı bozması üzerine, tutuksuz yargılanmaya başlanan eski milli basketbolcu Gökhan Demirkol'un avukatı Ömer Yeşilyurt, Hüseyin Üzmez'in tahliye edilmesini sağlayan Adli Tıp Kurumu 6'ncı İhtisas Kurulu'ndan gelecek raporu kabul etmeyeceklerini söyledi.





Eski milli basketbolcu Gökhan Demirkol, 1 Temmuz 2004 tarihinde oyuncu Gamze Özçelik'e tecavüz ettiği iddiasıyla Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanırken 25 Aralık 2006'ta hapis cezasına çarptırıldı. Karar 9 Haziran 2008 tarihinde Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi'nin kararı oy birliğiyle bozuldu. Yargıtay'ın bozma kararı üzerine davanın 3'ncü duruşması bugün yapıldı. Duruşmaya 30 Kasım 2005'te tutuklanan ve 8 ay 10 gün cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olan sanık Gökhan Demirkol, avukatı Ömer Yeşilyurt ile katıldı. Mağdur Gamze Özçelik duruşmaya gelmezken, yerine avukatı Makbule Tanış katıldı. İstanbul Adli Tıp Kurumu 6'ncı İhtisas Kurulu'ndan beklenen raporun gelmemesi üzerine mahkeme heyeti duruşmayı ertelemek istedi.



Bu sırada avukat Ömer Yeşilyurt, gelecek raporu kabul etmeyeceklerini belirterek, Mahkeme Başkanı Musa Zeki Söğüt’ten söz istedi. Söz alan Yeşilyurt, şöyle konşutu:

“Kamuoyunda skandal bir rapor var. 14 yaşındaki bir genç kızın raporu. Bu raporu verenler ve altına imza atanlar bizim de raporumuzun altına imza attılar. Raporda imzası bulunanların hakkında soruşturma açılmış, kamuoyu vicdanında mahkum edilmişlerdir. Dolayısıyla biz gelecek olan bu raporu kabul etmiyoruz.”





Gökhan Demirkol da avukatının söylediklerine katıldığını belirtti. Mahkeme heyeti, gelecek olan raporun beklenmesi için duruşmayı 18 Şubat tarihine erteledi. Demirkol'un avukatı Ömer Yeşilyurt müvekkili ile birlikte adliyeden ayrılırken gazetecilere duruşma salonunda söylediklerini tekrarladı. Yeşilyurt, İstanbul Adli Tıp Kurumu 6'ncı İhtisas Kurulu'ndan gelecek raporu kabul etmeyeceklerini yinelerken, “Kamuoyu vicdanında mahkum olmuş bu insanların bu saatten sonra vereceği raporun benim için hiçbir hükmü ve değeri yok. 6'ncı İhtisas Kurulu bugün ne oldu da 14 yaşındaki bir genç kıza ‘ruh hali bozuk değildir’ denildiği zaman medya kıyameti koparıyor? Adil olmak lazım” dedi.





