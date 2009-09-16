Üzmez için karar günü

14 yaşındaki B.Ç.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen yazar Hüseyin Üzmez’in yargılanmasına Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün devam ediliyor.

'Çok konuşacağız'

Üzmez, tutuklu bulunduğu Bursa E Tipi Kapalı Cezaevi'nden adliyeye getirildi. Üzmez, cezaevi aracından indirilirken kendisini görüntüleyen gazetecelerin, ''Bir şey söyleyecek misiniz?'' yönündeki sorusu üzerine ''Çok konuşacağız'' yanıtını verdi.

Üzmez'in toplam 30 yıla kadar hapis cezası istendiği davanın bugünkü duruşmasında karar çıkması bekleniyor. Hüseyin Üzmez İstanbul Adli Tıp’ın B.Ç.'nin ruh sağlığının bozulduğunu dair rapor vermesinin ardından tutuklanmıştı.

Duruşmaya Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatri Servisi'nde tedavi gören B.Ç. katılmıyor.