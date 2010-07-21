-ÜZMEZ HAKKINDAKİ KARAR USÜLDEN BOZULDU ANKARA (A.A) - 21.07.2010 - Yargıtay 5. Ceza Dairesi, yazar Hüseyin Üzmez hakkında Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen mahkumiyet kararını usulden bozdu. Üzmez hakkındaki kararın temyiz istemi, Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nde görüldü. Yargıtay 5. Ceza Dairesi Başkanı Ahmet Ceylani Tuğrul, davaya ilişkin kararı açıkladı. Tuğrul, Üzmez ve mağdure B.Ç'nin annesi Liveza Ç. hakkında ''mağdurenin ruh sağlığını bozacak şekilde cinsel istismar suçundan'' dava açıldığını, daha sonra ise her iki sanık hakkında ''hürriyeti tahdit'' suçlamasıyla yeni bir kamu davası açıldığını ve her iki davanın birleştirildiğini anımsattı. Birleştirme kararının ardından ''hürriyeti tahdit'' suçundan açılan kamu davasına, mağdure çocuğun avukatları ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu avukatlarının katılıp katılmadıklarının sorulmadığının dava dosyasından anlaşıldığını belirten Tuğrul, tarafların kamu davasına katılıp katılmamalarının sorulması gerektiğini, bunun bozma nedeni olduğunu açıkladı. Daire, yazar Hüseyin Üzmez hakkında Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen mahkumiyet kararını usulden bozdu. Bozma kararının ardından dava, Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrar görülecek.