Üzmez davasında bir iyi bir kötü haber

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi, yazar Hüseyin Üzmez'in “çocuğun cinsel istismarı” suçundan yargılandığı davada mağdur çocuk B.Ç. hakkında yeniden Adli Tıp raporu düzenlenmesini kararlaştırdı.



Bursa'nın Mudanya İlçesi'nde 14 yaşındaki B.Ç.'ye 'cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan ve ikinci duruşmada tahliye edilen Vakit Gazetesi yazarı Hüseyin Üzmez'in (76) yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, B.Ç.'nin avukatının, müvekkilinin olay günü 14 yaşında olduğunu doğum kayıtlarının bulunmasıyla belgelendiğini gerekce gösterip, sanık Üzmez'in tutuklanma talebini reddederken, davaya müdahil olmak için başvuruda bulunan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) ve Bursa Barosu'nun başvurularını kabul etti.



Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 10.45'de başlayan duruşmaya, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan B.Ç. katılmadı. B.Ç.'ye Bursa Barosu tarafından tahsis edilen Avukatı Nevin Cambaz ile babası Bekir Ç.'nin hazır bulunduğu yargılamada, hakkında 25 yıla kadar hapis cezası istenen tutuksuz sanık Hüseyin Üzmez, avukatları Bülent Demir, Bayram Sabah, Emir Ali Kav ile aynı davada 'kızını fuhuşa teşvik' suçundan 15 yıla kadar hapsi istenen B.Ç.'nin Ankara'ya yerleşen annesi tutuksuz sanık Livaze Ç.'de geldi.



Kadınlardan 1000 imzalı müdahillik talebi



Atatürkçü Kadın Dernekleri'nin 1000 imza ile davaya müdahil olmak istediği duruşmayı, Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu (TÜBAKKOM) Dönem Sözcüsü Mersin Baro Başkanı Harika Levent, Mersin Barosu'ndan 11, Çanakkale'den 2 ve Bursa Barosu'ndan çok sayıda avukat duruşmayı cübbeleriyle gözlemci olarak izledi. Mahkeme öncesi basın açıklaması yapan TÜBAKKOM Dönem Başkanı Harika Levent, "Davada kendisini yeterince ifade edemeyeceğini düşündüğümüz mağdurun haklarının gereği gibi sağlanması için Hüseyin Üzmez ve Livaze Ç.'nin yargılandığı davaya gözlemci olarak katılmaya karar verdik. Bugüne kadar işlemiş olan yargılama sürecind, kamu vicdanı derinden yara almıştır. Taşıdığımız sosyal sorumluluk gereği adil yargılamanın işlemesi için mevzuatın el verdiği süarece davayı takip edeceğiz" dedi.



Duruşma kamera ve ses görüntüsü ile belgelendi



Adalet Bakanlığı'nın Türkiye genelinde 225 Ağır Ceza ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlattığı, duruşmaların görüntülü ve sesli kayıt altına alınma sistemine toplam 5 ağır ceza mahkemesi bulunan Bursa'da da başladı. Hüseyin Üzmez'in yargılandığı 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasıda ilk kez görüntülü ve sesli olarak kayıt altına alındı.



Rapora itiraz edildi



Yaklaşık 60 dakika süren duruşmada B.Ç.'nin avukatı Nevin Cambaz, İnegöl Devlet Hastanesi'nde 7 Nisan 1994 tarihinde dünyaya gelen müvekilinin daha önce bulunamadığı belirtilen ardından mahkemeye ulaştırılan doğum kayıtlarından, olay günü 15 yaşından küçük olduğunun belgelendiğini belirtti. Üzmez'e verilececek cezanın artabileceğine dikkat çeken Cambaz, sanığın tekrar tutuklanmasını istedi. İstanbul Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Mahkemesi'nin jet hızıyla, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nca 18 Temmuz 2008'de verilen raporun aksine hazırladığı raporun 'Yok' olarak kabul edilmesini talep etti. Savunmasında sanıklar hakkında 'Alıkoymak' sucundan dava açılmasını talep eden Cambaz, B.Ç.'ye mahkeme tarafından kayyum tayin edilmesini istedi.



Üzmez konuşmadı, avukatı tartışmalı raporu savundu



Hüseyin Üzmez'in söz almadığı duruşmada savunma yapan avukatı Emir Ali Kav, İstanbul Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Mahkemesi'nin hazırladığı raporun net olduğunu belirtti. Heyette çocuk psikoloğunun bulunmamasının gerekçe gösterilmesinin yanlış olduğuna dikkat çeken Kav, "Aynı kurum bu zamana kadar bu şekilde yüzlerce karar vermişti. Bu da onlardan biridir. Bu konunun önce basın-yayın ve meyda kuruluşlarınca tartışılması doğru değildir. Raporun doğru ve yeterli olduğuna inanıyoruz" dedi.



Tutuklama talebi reddedildi, tartışmalı rapor yok sayıldı



Mahkeme heyeti bir sonraki duruşmayı 10 Şubat 2009 tarihine ertelerken, Hüseyin Üzmez'in tutuklanma talebini reddetti. BAKKOM ve Atatürkçü Düşünce Derneği Kadın Kolları'nın müdahil olma talebini kabul etmeyen mahkeme, Bursa Barosu ve SHÇEK'in müdahillik istemlerini kabul edip. B.Ç. için istenilen kayyum kararının celse arasında incelenmesini, sanıklar hakkında "Alıkoymak" suçundan ek iddianame hazıralanıp hazırlanmaması için Bursa Cumhuriyet Savcılığı'na yazı yazılıp sonucunun beklenmesini kararlaştırdı.



Mahkeme, istanbul Adli Tıp Kurumu 6. ihtisas Mahkemesi'nin verdiği raporun 'yok' sayılıp, mağdur B.Ç.'nin İstanbul Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu'nda yeniden muayene edilmesini istedi. UÜ Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nca rapor hakkında istenilen yayın yasağını kabul etmeyen mahkeme heyeti, sanıkların bir sonraki duruşmada hazır bulunmalarına, gelmemeleri halinde mevcutlu olarak getirilmelerini karara bağladı.



Ön kapıdan giren Üzmez arka kapıdan çıktı



Duruşmaya avukatlarıyla birlikte ön kapıdan giren Hüseyin Üzmez, mahkeme sonrası aynı avukatlarıyla bu kez adliyeyi arka kapıdan çıkarak terk etti. Kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bırakan Üzmez, "Allah birdir" demekle yetindi. Üzmez daha sonra özel bir otomobile binerek uzaklaştı.



Aile şikâyetçi değil!



Mahkeme sonrası B.Ç.'nin babası Bekir Ç. ile sanık olan annesi Livaze Ç. çevresini saran basın mensupları arasından güçlükle çıkabildi. Ağladığı gözlenen Livaze Ç., "Hüseyin Üzmez'den şikayetçi misiniz ?" sorusuna, "Şikayetçi değilim" yanıtını verdi. Baba Bekir Ç. ise "Yaklaşmayın, bizi rahat bırakın yoksa makinenizi kırarım" diyerek tepki gösterdi. Yazılanların yalan ve yanlış olduğunu öne süren Bekir Ç. "Zaten psikolojimiz bozuldu. Bizi rahat bırakın artık" dedi.



Mudanya'da gözaltına alınmıştı



Yapılan bir ihbarı değerlendiren İnegöl Cumhuriyet Savcılığı, küçük yaştaki kızları B.Ç.'yi para karşılığı erkeklere sattığı öne sürülen anne Livaze Ç. ile babası Bekir Ç.'nin telefonlarını dinlemeye almıştı. Savcılık telefon görüşmelerinden, Bursa'da 2003 yılında kendisinden 50 yaş küçük Hafız Ayşe Yılmaz'la evlenen Vakit Gazetesi Yazarı Hüseyin Üzmez'in sürekli olarak B.Ç.'ye cinsel tacizde bulunduğunu ortaya çıkarttı. İlerleyen yaşı nedeniyle cinsel ilişkiye giremeyen Hüseyin Üzmez'in, B.Ç. ve annesinin cinsel organlarını okşayıp öptüğü telefon görüşmeleriyle kayıt altına alınınca Bursa polisi, geçtiğimiz Nisan ayında Hüseyin Üzmez'i Mudanya'daki yazlık evine getirdiği B.Ç.'ye cinsel tacizde bulunduktan sonra, çay bahçesinde B.Ç. ve annesi Livaze Ç. ile gezerken yakalamıştı. Polis, kızını erkeklere sattığı öne sürülen Bekir Ç.'yi ise İnegöl'de gözaltına almıştı. 26 Nisan günü geniş güvenlik önlemleri altında Mudanya Adliyesi'ne çıkartılan Hüseyin Üzmez ile Livaze Ç. tutuklanırken, Bekir Ç. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. İnegöl'de İlköğretim Okulu 8. sınıfa giden B.Ç. ise mahkeme kararıyla Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce koruma altına alınmıştı.



Hakkında Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, "Küçük yaştaki kıza cinsel istismarda bulunup ruh sağlığını bozmak" suçundan dava açılan Hüseyin Üzmez, ilk duruşmada ifade değiştiren B.Ç. ve hakkında 'kovuşturmaya yer olmadığı kararı' verilen babası Bekir Ç.'nin şikayetini geri alması sonucu rahatlamıştı. 28 Ekim tarihinde gerçekleşen ikinci duruşmada ise, Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nca 18 Temmuz 2008'de verilen B.Ç.'de 'patolojik düzeyde anksiyete ve deprasyon' bulgusu saptandığı belirtilen raporun aksine, İstanbul Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Mahkemesi'nin, jet hızıyla hazırladığı B.Ç.'de ruhsal bozukluk belirlenemediğini içeren rapor ve İnegöl Devlet Hastanesi'nde dünyaya gelen B.Ç:'nin doğum kayıtlarına ulaşılamaması sonucu Hüseyin Üzmez, Livaze Ç. ile birlikte ikinci duruşmada tahliye edilmişti. Tahliye'den sonra Bursa Barosu ve B.Ç.'nin koruma altına alındığı SHÇEK Hazine avukatlarından Selma Ergüner'in başvurusuyla ldavaya müdahil olmak istemişti. Baro ve SHÇEK'in bu istemlerine bugün yapılan duruşmada açıklanması kararlaştırılmıştı.