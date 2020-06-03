Uzmanların 'çok nadir' dedikleri 'yemek borusu kanseri' hastalarının yüzde 90'ı iki ilde bulunuyor

Yemek borusu kanserinde Van ve Erzurum'un Türkiye ortalamasını yükselttiğini belirten SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, "Sanki Van Çin'in bir eyaleti, Erzurum da Japonya'nın bir eyaleti gibi" ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde çok fazla görülmeyen ama Van'da çok sık rastlanan yemek borusu kanserinin (Özofagus) nedenleri halen araştırma konusu olmaya devam ederken, SBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Uzmanı Dr. Taylan Bükülmez de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. 'Yemek borusu' kanseri olarak bilinen (Özofagus) Türkiye'de çok fazla görülmediğini belirten Dr. Bükülmez, bu hastalığın özellikle Van ve Erzurum'da çok sıklıkla görüldüğünü söyledi.

Dr. Bükülmez, şöyle konuştu:

"Hastanemizin Radyasyon Onkolij Merkezi, bölgede sık görülen yemek borusu kanseri hastalarının tedavisi için önemli bir rol oynuyor. Bu hastalığın tedavisi, disiplinli bir çalışma gerektirir. Bunun ayakları Genel Cerrahi, Radyasyon Onkolojisi ve Medikal Onkolojidir. Ve bu 3 hekim konseyde ortak bir karar alarak hastayı tedavi ederler. Van'da çok sıklıkla rastladığımız için yemek borusu kanseri konusunda çok tecrübeliyiz. Hastalarımızı tedavi ederken mutlaka konsey kararı ile tedavisine karar veriyoruz. Çok fazla hasta tedavi ettiğimiz için bu konuda tecrübe sahibiyiz ve hastalarımızın bu hastalıkla ilgili şehir dışına çıkmamalarını istiyorum. Şehir dışına çıkmalarına gerek olmadığı gibi şehir dışına çıktıklarında da Van'da alacakları tedavinin kalitesi kadar bir tedaviye ulaşacaklarını düşünmüyorum."

Van'da çok fazla vaka olduğunu belirten Dr. Bükülmez, "Türkiye'deki yemek borusu kanserinin belki de yüzde 60-70'ini Van'da görüyoruz. Bir o kadarının da biraz daha azını da Erzurum'da görüyoruz. Bu 2 şehir Türkiye'nin yüzde 90'ının üzerindeki Özefagus hastalarını karşılamakta. Sayı ne kadar çoksa hekimlerde o kadar tecrübeli oluyor. Burada bilimsel bir konseyimiz var. Konseyimizde aldığımız kararları uyguluyoruz. Bize başvuran hastalarımız ne kadar ileri evre olursa olsun, yüz güldürücü sonuçlar alıyoruz" dedi.

"Uzakdoğu'da sık görülüyor"

Bu hastalığın dünyada da en çok Uzakdoğu'da ki vatandaşlarda görüldüğünü belirten Dr. Bükülmez, orada yaşayanlarında beslenme alışkanlıklarında çok tuzlu ve salamura besinler tükettiklerini gördüklerini söyledi. Van'da da buna kafa yorduklarını anlatan Dr, Bükülmez, "Tam net olarak bilmesek de bu hastalık neden Van'da veya Erzurum'da sık gözüküyor? Ortak konuları bulmaya çalışıyoruz ve bunu araştırıyoruz. Van özelinde tuzlu yiyecekler ve tuzda balık yeme alışkanlıkları var. Tandır ekmeği bizim şüphelendiğimiz şeyler arasında" dedi.

"Çok sıcak ve çok tuzlu yiyeceklerden uzak durulmalı"

Vatandaşlara önerilerde de bulunan Dr. Bükülmez, vatandaşların çok tuzlu yiyeceklerden, çok sıcak içeceklerden uzak durmalarını tavsiye etti. Dr. Bükülmez, "Çok tuzlu, salamura besinlerin, çok sıcak içeceklerin yemek borusu kanserlerinde büyük risk faktörü olduğunu biliyoruz. Sigara ve alkolde buna dahil tabi. Benim buradaki toplumda özellikle gördüğüm şey yemek sonrası çok sıcak çay ve sigara tüketiminin yoğun olduğu. Bunlar risk faktörü fakat özellikle neden Van ve Erzurum'da bu kanser türü çok fazla bununla ilgili çalışmalar sürüyor" diye konuştu. (DHA)