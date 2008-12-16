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Sağlık

Uzmanlardan 'kıtlama' ve 'sıcak çay' uyarısı

Uzmanlar, kıtlama ve sıcak çayın diş erozyonu denilen diş aşınmalarına neden olduğunu söylüyor.

16 Aralık 2008 02:00

Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dr. Murat Eskitaşçıoğlu, 'Kıtlama' ve sıcak çayın diş erozyonu denilen aşınmalara neden olduğu belirtti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Murat Eskitaşçıoğlu, bölgede çok sık içilen kıtlama ve sıcak çayın diş minesi üzerinde şok etkisi yaparak çatlamasına neden olduğunu söyledi.

Ayrıca şekerin kırılarak küçültülmesinin dişlerde dikey ve yatay travmalara neden olduğunu ifade eden Dr. Eskitaşçıoğlu, "Bu durum, diş erozyonu denilen aşınmaların yaşanmasına sebep oluyor. Özellikle yaşlılarda diş sallanmaları ve gençlerde ise diş eti sorunu ile karşılaşıyoruz. Bu sorunların bir kısmına kıtlama ve sıcak çay içilmesi neden olmaktadır" dedi.

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