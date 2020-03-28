Uzmanlardan G20 liderlerine mektup: Covid-19 ile mücadele eden ülkelere trilyonlarca dolar destek sağlayın, ya da felaketle karşı karşıya kalın

T24 Dış haberler

Ekonomistler ve küresel sağlık uzmanları G20 ülkelerinin liderlerine çağrıda bulunarak, sağlık sistemi ve ekonomisi çökme noktasına yakın olan yoksul ülkelere trilyonlarca dolarlık destek sağlamazlarsa bir felaketle karşı karşıya kalacaklarını söyledi.

G20 liderlerine ortak bir mektup yollayan 20 uzman, eğer Koronavirüs salgını sırasında yoksul ülkelere destek sağlanmazsa, o bölgelerde yaşanan problemlerin göç ve sağlık krizleri aracılığıyla kendilerine yansıyacağını söyledi. Mektubun altında imzası olan isimler arasında 4 Nobel ödül kazananı ve 7 Dünya Bankası şef ekonomisti de bulunuyor.

Mektupta, "Ülkeler emtia fiyatları, turizm ve gönderilen paranın azalması nedeniyle dağılma noktasına geldi" ifadeleri yer aldı.

"Gelişmekte olan ülkelerde insan hayatı ile sosyal bütünlük daha önce hiç görmedikleri boyutta kollektif bir tehditle karşı karşıya. Ayrıca ekonomik yıkımla yüz yüzeler" denilen mektupta, "Ülkeler çaresizce mücadele etmeye çalışırken büyük ekonomik kayıplar yaşanacak, salgın kontrolü ele geçirdikçe insanlar korkudan göç edecek; bu sosyal bozulmaya, şiddete ve güvenlik sorunlarına neden olacak" değerlendirmesinde bulunuldu.

Küresel Hazırlık Gözlemleme Kurulu, gelişmiş ülkelerden 8 milyar dolarlık bir acil durum fonu oluşturulmasını talep etmişti. Mektubun imzacıları, bu miktarın sadece bir başlangıç olabileceğini ve gereken miktarın "başka bir boyutta olduğunu" ifade etti.

Daha önce de birçok uzman, iktisatçı ve siyasal bilimci, salgının yoksul ülkeleri varlıklı ülkelerden daha sert vuracağını ifade etmişti. Buna gerekçe olarak kötü yapılaşmanın, kaynak yokluğunun ve aşırı yüklenmenin sağlık sistemlerini çökme noktasın getireceği öngörüsü gösterildi. Ayrıca Suriye ve Libya gibi yıllardır iç savaş halinde olan ülkelerde de salgının "yıkıma" sebep olabileceği konuşuluyor.

Dünyanın en güçlü 20 ekonomisine sahip ülkelerin liderleri perşembe günü Covid-19 salgını üzerine görüşmek için telekonferansla bir araya geldi.