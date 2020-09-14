Uzmanlardan çağrı: Grip aşısı olmak Covid-19 salgını döneminde çok daha önemli

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında ikinci dalga olasılığının gribal enfeksiyonların yaygın olduğu döneme denk gelmesi vaka ve ölüm sayılarında artış olacağı endişelerini de körükledi. Sağlık uzmanları salgının dört bir yanı sardığı bu yıl, grip aşısına daha çok önem verilmesini istiyor.

Euronews'in haberine göre, Emory Üniversitesi Aşı Merkezi'nden Prof. Walter Orenstein de Covid-19 ile influenzanın benzer semptomlar oluşturduğundan hem gripten korunmak hem de kaygıları azaltmak için grip aşısı olunması gerektiğini söyledi.

İnternet üzerinden yapılan bir konferansta konuşan Orenstein, "Grip aşısı iki türlü koruma sağlar; aşı olanın hastalanmasını engellerken, virüsün yayılmasını da durdurur" dedi.

Uzmanlara göre influenzadan dolayı hastaneye kaldırılanların sayısını en az seviyede tutmak, henüz aşısı bulunmayan ve her ülkenin sağlık sistemini zorlayan koronavirüs ile mücadelede kritik öneme sahip.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre her yıl 3 ila 5 milyon kişi ağır seyreden gribe yakalanırken, yarım milyondan fazla kişi hayatını kaybediyor.