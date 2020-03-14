Uzmanlardan aşırı dezenfektan kullanımı ve merdiven altı ürünlere karşı uyarı

Koronavirüs salgınıyla birlikte kullanımı artan ve piyasada bulunması zorlaşan dezenfektan ve kolonyalar hakkında Kimya Mühendisleri Odası’ndan (KMO) uyarı geldi.

KMO İstanbul Şube Başkanı Selin Top, “Bu ürünlerin fazla miktarda kullanılması sonucunda ciltte tahriş ve çatlamalar meydana geliyor. Bu çatlamalar sonucunda bir enfeksiyon söz konusu olabilir” dedi.

Alkol ciltteki yağı parçalıyor

Dezenfektanın su ve sabuna erişilemediği yerlerde kullanılması tavsiyesinde bulunan Selin Top, “Virüs aslında bir cansız organizma. Bu organizmanın en dış katmanında bir yağ zarı var. Aslında hedef bu yağ zarını parçalayıp, virüsün dağılmasını sağlamak. Sabun ve dezenfektanlar bunun için kullanılıyor. Alkol bu yağ tabakasını çözerken, ciltteki yağı da parçalıyor. Dolayısıyla el, enfeksiyona ve birtakım mikropların geçişine açık hale geliyor. Bu yüzden çok fazla kullanılmasını önermiyoruz. Virüsü en etkili dağıtabilecek şey su ve sabun. Bu yüzden su ve sabuna ulaşılamadığı noktada dezenfektan kullanılmasını öneriyoruz" diye konuştu.

Top, “Daha fazla kimyasal kullanıldığında daha iyi temizlik yapılacak algısıyla çamaşır suyu ve üzerine tuz ruhu kullanmak gibi temizlik yöntemleri tercih edilmeye başlandı. Bundan kesinlikle uzak durulması gerekiyor. Bu kadar yüksek miktarda kimyasalın kapalı alanda kullanımı özellikle solunum güçlüğü yaşayan insanlar için ciddi bir tehlike” dedi ve ekledi:

“Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olan ürünler kullanılmalı. Merdiven altı ürünlere dikkat edilmeli, bu yüzden su ve sabuna ulaşılamadığı noktada dezenfektan kullanılmasını öneriyoruz" diye konuştu.