5 soruda altın neden düşüyor?

30 yılın 'en büyük iki günlük düşüşüne' imza atan altın, yatırımcılarına zor zamanlar yaşatıyor. Yastık altında servet saklayan Türkler bu iki günde yaklaşık 30 milyar dolar kaybetti.

Uzmanlar bu düşüşün yeni alım için fırsat olduğunu düşünenleri "Şimdi zamanı değil.." diye uyarıyor.

"Altında yüzde 18'lik daha düşüş tehlikesi var. Altın dönemi sona erdi' diyen uzmanlar, en azından uzun bir süre emtialarda ciddi fiyat yükselişleri beklemiyor.

Altındaki bu düşüşün nedeni ne?

Aslında altında düşüş habercisi ilk olarak burunları iyi koku alan Soros ve Buffet gibi 'kurt yatırımcıların' satışlarıyla gündeme gelmişti.

Peki şimdi ne olacak?

Akşam'a konuşan uzmanlara göre altındaki gerileme henüz bitmedi. Dünkü yükseliş ise sadece tepki... Bu seviyelerden yeni alım önermeyen analistlere göre altın önce 1.300, ardından da 1.200 dolara gerileyebilir. Orta vadede ise 1.150 doları görme riskimiz bile var. Yani dolar bazında altın yüzde 18 daha düşebilir...

Alım yapmayın!

TL bazında gram altının ise 70-75 lira aralığında alınabileceğini söyleyen analistler yine de uyarıyorlar: ABD'de parasal genişlemeye son verileceğine yönelik sinyaller artmaya başlarsa yatırımcı için kabus günleri başlayabilir. Alım yapmak isteyenler altından uzak dursun... Satmak isteyenler ise tepki yükselişlerini takip etsin...

5 maddede altın neden düşüyor?

1- Güney Kıbrıs'ın altın rezervlerini satacağına ilişkin haberler düşüşü tetikledi.

2- Altın rezervleri çok daha yüksek olan İtalya (86 milyar euro), Portekiz (13 milyar euro) ve İspanya (10 milyar euro) gibi ülkelerin de aynı yolu izleyebileceğine ilişkin endişeler altındaki satışları hızlandırdı.

3- Önemli teknik seviyeler kırıldı. 13 yıldır yükseliş trendinde olan altının yaklaşık 2 yıldır işlem gördüğü bandın alt çizgisini (1.525 $) aşağı yönlü geçmesini takiben, düşüşler hızlandı. Ayrıca teknik olarak altının son zirvesi olan 1.800 a göre kaydettiği düşüşün %20'yi aşması, teknik olarak ayı piyasasına (düşüşe işaret eder) girdiğini ortaya koyarak satış baskısını artırdı.

4- Bazı fonların stop-loss (zarar kes) ve margin call (teminat tamamlama) işlemleri, düşüşü daha da hızlandırdı. Bu düşüş de yeni stop-loss ve margin call lara neden olarak kartopu etkisi yarattı ve altında hızlı düşüşleri beraberinde getirdi.

5- Küresel ekonominin toparlanacağına ilişkin beklentilerle bazı fonların altından çıkarak hisse senedi ve devlet tahvili gibi enstrümanlara girmesi de yine altına olan talebi olumsuz etkiliyor.



1.100 dolara inmesini bekleyin



Anadolu Yatırım Stratejisti Halil Reçber: Birkaç gün içinde 1320 dolar hatta daha aşağıları görebiliriz. 12 ay içerisinde altın 1150-1000 dolarlara gelecektir. Şu anda altın alıp kenera atmak riskli. 1.100 dolarlara gelmeden alıp kenera atılmaz. Alım için uygun değil. Dünya borsalarında da yüzde 20'lik bir düzeltme bekliyorum.