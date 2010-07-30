Uzmanlara göre, parmak arası terlikler zararlı...

T24 - Yaz aylarında hem şıklık hem rahatlık açısından vazgeçilmezler arasında görülen parmak arası terliklerin çok zararlı olabileceği ortaya çıktı

Uzmanlara göre, parmak arası terlikler insanın doğal yürüyüş ve basış şeklini değiştiriyor, bu nedenle de uzun vadede ayağın yapısını bozuyor. Ayrıca takılıp düşme, bilek burkulması riski artıyor. Terliklerin bir diğer dezavantajı ise bacaklardaki tendon bağlarını zayıflatarak kas ağrılarına, hatta kopmalara yol açabilmesi. Parmak arası terlikler, yapı itibariyle başparmak yaralanmalarına da sebep oluyor.