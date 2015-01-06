Uzmanlar uyarıyor: Soğuk günlerde yemeğinize mutlaka…

Soğuk hava özellikle Ege ve Marmara’yı etkisi altına alırken, beslenme uzmanları hastalanmamak ve daha az üşümek için önerilerde bulundu. Uzmanlar yemeklere eklenen soğan ve sarımsak miktarının artırılmasını, kırmızı pancarın ve pazının sofradan eksik edilmemesini önerdi.

Beslenme Uzmanı Çiğdem Çetinkaya, dondurucu soğuklarda vücut direncini artırmak ve üşümemek için soğan, pazı, pancar ve havuç tüketilmesi gerektiğini söyledi. Star gazetesinde yer alan habere göre, Çetinkaya, “Portakal, nar, mandalina, kivi C vitamini yüksek meyveler olduğu için her gün mutlaka yenmeli. Salata havuç ve limonlu olmalı. Antioksidan etkisi nedeniyle soğan ve sarmısağın yemeklerdeki miktarı artırılmalı” açıklamasını yaptı.