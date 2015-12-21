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Çevre

Uzmanlar uyarıyor; El Niño etkisini artıracak, 2016 daha da sıcak olacak!

İngiliz Meteoroloji Kurumu'nun tahminine göre, 2016 yılında sıcaklık, sanayileşmeden önceki dönemin ortalama olarak 1,1 derece üzerinde olacak

21 Aralık 2015 15:27

İngiliz Meteoroloji Kurumu, iklim değişikliği ve güçlü El Nino etkisinin, 2016'da küresel ortalama hava sıcaklığını, 2015 değerlerinin üzerine çıkaracağını açıkladı. Kurumun tahminine göre, 2016 yılında sıcaklık, sanayileşmeden önceki dönemin ortalama olarak 1,1 derece üzerinde olacak. 

İngiliz Meteoroloji Kurumu, 2015 yılı için küresel sıcaklığın ortalamanın 0,64 derece üzerinde olacağı tahmininde bulunurken, yılın ilk 10 ayında sıcaklık, 1961-1990 yılları arasındaki dönemin 0,72 derece üzerine çıktı. Küresel ortalama sıcaklığın gelecek 12 ayda 1961-1990 yılları arasını kapsayan dönemdekinin, 0,84 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

 

Paris'teki zirvede '2 derecede' anlaşıldı

 

Paris'te düzenlenen 21. BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'na katılan 195 ülke, ortalama sıcaklığın Sanayi Devrimi öncesindeki dönemin 2 derece üzerine çıkmaması, 1,5 derece yükselişle sınırlı olması gerektiği konusunda anlaşmaya varmıştı.

El Nino, 40-50 milyon kişinin açlık, kuraklık ve salgın riski altında kalmasına yol açabilir. Risk altındaki ülkeler arasında Etyopya, Malavi, Papua Yeni Gine, Haiti ve Honduras gibi bulunuyor.

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