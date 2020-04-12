Uzmanlar uyardı: Koronavirüs salgını sırasında kronik hastalığı olanların hizmetleri ertelenmemeli

Koronavirüs salgını sırasında tedavisi süren kanser, kalp damar, tansiyon, beyin gibi kronik hastalıkları olan hastaların tedavi planlanmasının nasıl süreceğine ilişkin soru işaretleri sürüyor. İstanbul Tabip Odası Başkanı ve Onkoloji uzmanı Prof. Dr. Pınar Saip, “Onkoloji hastalarımızın tedavisini sürdürüyoruz ancak kontrol hastalarını ertelemek durumunda kaldık. Bu süreçte diğer hastaların akut, kronik hastalıkları için sağlık hizmeti talebi göz ardı edilmemeli” dedi.

Cumhuriyet'ten Sibel Bahçetepe'nin haberine göre, Prof. Pınar Saip, özellikle onkoloji hastalarının sıkıntılarının olduğu bilgisinin geldiğini belirterek “Hem onkoloji hastaları Covid-19’lu hastalarla aynı hastanelerde bakılıyor, hem de doktorları bir yandan da Koronavirüs hastalarının yattığı servislerde nöbet tutuyor. Bu immunsupresif alan (bağışıklığı baskılayıcı) kronik hastalıklar veya hayati tehlikesi olan ciddi diğer hastalıklar için sıkıntı” diye konuştu. Onkoloji kontrol hastalarının tedavilerini ertelediklerini belirten Saip şöyle devam etti:

“Diyelim ki ‘akciğer kanseri’ ameliyat edilmesi gerek. Ama çoğu göğüs hastalıkları hastanesi pandemi hastanesi oldu. Hastalık, kanser hastalarını tedavi eden doktorlara bulaşırsa o da kanser hastasına bulaştırabilir ve risk artar. Pandemi hastanelerinde kronik hasta bakan hekimler ile Covid servis ve polikliniklerinde görev yapan hekimler farklı olmalı.”

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Yavuz Anacak da konuya ilişkin, Sağlık Bakanlığı genelgesiyle salgın süresince kanser hastalarının tedavisinin devam edeceğinin bildirildiğini belirterek “Hiçbir radyasyon onkolojisi merkezi Covid pozitifliği nedeniyle kapatılmamalı veya yeni hasta kabulü durmamalıdır” dedi.