Uzmanlar uyardı; işte market ve pazar alışverişlerinde dikkat edilmesi gereken noktalar

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, koronavirüs salgınına karşı gıda denetiminde ve gıda alışverişlerinde dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Vatandaşların pazar alışverişlerinde ürünlere dokunmak için ısrar etmemesi gerektiğini belirten Toprak, alışverişin ardından ürünleri sabunlu suyla yıkamak yerine akan suda yıkamanın ya da silmenin daha doğru olduğunu kaydetti.

Koronavirüsün, gıda yoluyla bulaşmadığı kanıtlansa da gıdaların üretimi, hazırlaması ve satışında vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, bu dönemde üreticilerin gıda üretimi konusunda, vatandaşların ise pazar ve market alışverişlerinde nelere dikkat etmesi gerektiğini anlattı. Gıdaların paketlemesi aşamasında hijyenik koşullara özellikle dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Uğur Toprak, "Ürünleri üretirken çalışan personelin sağlığından emin olunması lazım, daha sonra ürettikleri ekipmanların dezenfeksiyonunu iyi sağlamaları gerekiyor. Ürünlerin de yıkanma işlemine daha fazla dikkat edilmeli. Ürünleri akan suda yıkamaları gerekiyor. Paketleme esnasında da hijyenik koşullara bu dönemde normalden daha fazla dikkat edilmesi gerekir" dedi.

"Pazar alışverişlerinde ürünlere dokunmak için ısrar etmeyin"

Vatandaşların pazar yerlerinde ürünlere dokunma konusunda ısrar etmemesi gerektiğini vurgulayan Toprak, ürünleri aldıktan sonra hızlı bir şekilde eve dönülmesi gerektiğini belirterek, "Pazar alışverişlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube olarak Bilim Kurulu'yla birtakım önlemler aldık. Bu önlemlerin de uygulanması için pazar yerlerinde denetimlere başladık. Seçme işlemi zaten Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle yasaklandı. Pazar yerlerinde ürünlerin poşetlenmesi gerekiyor. Vatandaşların da bu konuda ısrar etmeyip ürünleri alırken dokunmaması gerekiyor. Vatandaşların ürünleri aldıktan sonra da hızlı bir şekilde eve dönmesi lazım. Pazar alışverişlerinden mümkünse yalnızca bir kişi sorumlu olmalı. Eve geldikten sonra aldıkları ürünleri bir süre havalandırıp ardından yıkayarak dolaba almaları gerekiyor. Bakliyat, zeytin, baharat gibi açıkta satılan ürünlere bu dönemde çok daha fazla dikkat edilmesi lazım" diye konuştu.

"Gıdaları akan suda yıkayın"

Market ve pazar alışverişlerinin ardından vatandaşların nelere dikkat etmesi gerektiğini anlatan Toprak, şöyle konuştu:



"Bu virüs hapşırma, solunum ve dokunma gibi birçok yolla bulaştığı için alınan ürünlerin köpüklü suyla değil de sadece bir silme işlemiyle de dezenfektesi gerçekleştirebilir. Ürünleri poşetli bir şekilde alacaklar ve özellikle marketlerde sosyal mesafeyi korumaları lazım. Alışveriş sıklıklarını azaltmalılar. Son kullanma tüketimine mutlaka dikkat edip raf ömrü uzun olan ürünler tercih edilmeli. Alışverişten sonra mümkün olunan en kısa sürede eve dönülmeli. Eve dönüldükten sonra da el hijyenine özellikle dikkat edilmelidir. Gıdaların mutfakta akan suda yıkanmaları yeterli olacaktır. Herkesin sağlığı önemli, herkes sağlığına dikkat etmeli ki bu dönemi de mümkün olduğunca kısa sürede atlatalım."

"Fırın ürünlerine dikkat; pişmeyecekleri için sıkıntı yaratabilir, elle temas etmeyin"

Fırın alışverişlerinde yapılması gerekenlere de değinen Toprak, "Açıkta satılan ekmeklerin poşete girmesiyle ilgili genelge yayınlandı ancak poğaça ve gevrek gibi ürünlere elle temas edilmemesi ve dokunulan ürünün alınması gerekiyor. Bu ürünler pişmeyecek olduğu için bize sıkıntı yaratabilirler" şeklinde konuştu.



Hijyen ve sosyal mesafeye özellikle özen gösterdiklerini belirten manav Nazım Kara (55) ise, "Hijyen ve mesafeyi korumak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Müşterimiz geldiğinde belirli mesafede istediği malları veriyoruz. Seçme olayımız yok. Bakanlığımızın ve belediyenin verdiği yetkiyle ürünleri ellettirmiyoruz. Ürünleri eldivenle biz seçiyoruz ve daha sonra eldiveni çıkarıp 10 dakikada bir ellerimizi sabunlu suyla yıkıyoruz" dedi. (DHA)