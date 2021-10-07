Uzmanlar uyardı: İklim krizine bağlı kaygılar, çocukların psikolojisini kötü etkiliyor

Uzmanlar, iklim krizinin çocuklarının ruh sağlığına olumsuz etkileri olduğunun altını çizdi.

The Guardian’da yer alan habere göre, çevredeki olumsuz olayların yarattığı kaygıyı tanımlamak için kullanılan “eko-anksiyet”, uzun vadede gençler ve çocukların ruh sağlığında izler bırakabilir.

British Medical Journal dergisine yazan kamu sağlığı uzmanları Mala Rao ve Richard Powell, eko-anksiyetenin altını çizdi. Henüz teşhis edilebilir bir durum olarak nitelendirilmeyen eko-anksiyetenin, psikolojik etkilerinin özellikle çocukları etkilediği belirtildi. 2020’de İngiltre’de çocuk psikiyatrlarının yaptığı bir araştırma, çocukların yarısından fazlasının iklim kriziyle ilgili stresli olduğunu gösterdi.

Rao ve Powell, ülke liderlerine bu sorunu tespit etmeleri ve harekete geçmeleri yönünde çağrı yaptı.

Birleşmiş Milletler raporuna göre, 2030 yılına gelindiğinde karbon emisyonlarının küresel ısınmayı uluslararası olarak belirlenen şekilde 1.5 derecenin altında tutmak için gereken düşüşünün aksine, yüzde 16 oranında artması bekleniyor.